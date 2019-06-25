İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Gezi olayları davasında ara karar açıklandı.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Gezi olayları davasında ara karar açıklandı. Mahkeme tutuklu sanık Yiğit Aksakoğlu'nun tahliyesine, Osman Kavala'nın ise tutukluluk haline devamına karar verdi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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