İstanbul 3. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, 11 Kasım'da AKM'de başlayacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin tek halk müzikleri festivali olan İstanbul 3. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla 11- 13 Kasım tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde ( Akm ) yapılacak.

Programı Sanat Hayattır Derneği tarafından hazırlanan festivalin bu yılki yabancı konukları Hindi Zahra, Le Trio Joubran ve Azerin olurken Türkiye'den de Sabahat Akkiraz, Yavuz Bingöl, Sibel Can, Kubat, Şefika Kutluer sanatseverlerle buluşacak.

AKM'deki ilk festival

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ilk festival olma özelliğini taşıyan etkinliğin açılışını 11 Kasım Perşembe akşamı dünyaca ünlü Fas asıllı Fransız sanatçı Hindi Zahra ile Yavuz Bingöl yapacak.

Yavuz Bingöl 18.30'da sahneye çıkarken Hindi Zahra konseri 20.30'da başlayacak.

Festivalin ikinci gününde Filistinli Le Trio Joubran ile Şefika Kutluer sahneye çıkacak.

"Sihirli flüt" lakabıyla bilinen Şefika Kutluer konseri 18.30'da başlarken konserde Kutluer'e Bakü Yaylılar grubu ile Filistinli Bakr Khelifi'nin udu ile eşlik edecek.

Paris Olympia'dan New York Carnegie Hall'a uzanan farklı konser salonlarında binlerce kişiye konser veren Le Trio Joubran ise AKM'de 20.30'da müzikseverlerle buluşacak.

Hacı Bektaş Veli ile Yunus Emre dizelerinden oluşan şarkılar bu konserde buluşuyor

Azerbaycan'da çok sevilen başarılı sanatçı Azerin, 13 Kasım saat 18.00'de sahne alacak.

Daha sonra Yavuz Bingöl'ün sanat yönetmenliğinde hazırlanan "Bir Ses Yunus Bir Nefes Hacı Bektaş" konserinde Bingöl'ün yanı sıra Sabahat Akkiraz, Sibel Can ve Kubat aynı sahnede olacak.

Şef Eray İnal'ın yönetimindeki orkestra ile gerçekleşecek etkinlikte tematik olarak ilk kez Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre'nin dizelerinden oluşan şarkılar seslendirilecek.

Festival kapsamında ayrıca AKM fuayesinde Anadolu'nun müzik dünyasına armağan ettiği enstrümanların yer aldığı bir sergi ve bu sergi kapsamında bağlama yapım atölyesi ve panel gerçekleştirilecek.

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