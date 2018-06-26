İstanbul 3. Havalimanı'nda Uçaklara Lüks Araçlar Eşlik Edecek

29 Ekim'de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı, apronunda uçaklara hizmet verecek araçlarla da dünyanın nadir havalimanlarından biri olacak. İstanbul Yeni Havalimanı'nda dünyanın en çok satan hibrit spor otomobillerinden biri olan BMW İ8 tipi modellerin de aralarında olduğu araçlar uçaklara eşlik edecek. Aracın Türkiye satış fiyatı bir milyon 177 bin TL'den başlıyor. İtalya'nın Bologna Havalimanı'nda apronunda uçaklar ve araçlar için sıradışı bir araç olan Lamborghini Huracan tipi bir araç "follow me" hizmeti veriyor.

FOLLOW ME ARAÇLAR NE İŞE YARIYOR?

Havalimanı apronlarında görev yapan sarı renkteki özel donanımlı follow me (takım ve denetim) araçları pist-apron-terminal sahalarında uçaklara ve araçlara yönlendirme amaçlı hizmet veriyor.

Bu araçların görevlileri kontrol kulesiyle devamlı irtibat halinde bulunuyor. Araçlar, uçakların her türlü engelden arındırılmış emniyetli bir şekilde seyrini sağlarken aynı zamarda araçtaki görevliler de apronda denetimler yapıyor.

ERDOĞAN'IN UÇAĞINA DA LÜKS ARAÇLAR EŞLİK ETTİ

Habertürk Haber Merkezi'nden gökhan Artan'ın haberine göre, İstanbul Yeni Havalimanı'na (İYH) 21 Haziran'da ilk inişi yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın içinde olduğu Airbus 318 tipi uçağa inişi sonrası eşlik eden özel donanımlı BMW İ8 tipi follow me aracı da dikkat çekti.

İniş sonrası çalışanlar da dahil birçok kişi özel giydirmesi yapılan araçla fotoğraf çektirdi. 29 Ekim'de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'nda aralarında BMW İ8 modeli de dahil çeşitli modellerde araçlar uçaklara hizmet verecek.

BMW İ8 dışında, BMW İ3 ile Dacia Duster tipi araçlar da follow me araçları olarak kullanılacak. İYH'de apronda araç kullanımında elektrikli araç kullanımına öncelik verilmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

İTALYA'DA LAMBORGHINI KULLANILIYOR

İtalya'nın Bologna şehrindeki havalimanında da çok özel bir araç uçaklara follow me hizmeti veriyor. Dünyanın en pahalı ve en hızlı araçları sıralamasında önlerde yer alan Lamborghini Huracan tipi bir araç apronda follow me aracı olarak bulunduruluyor.

Lamborghini'nin merkezi olan Bologna'da araç, hem yolcular hem de uçuş ekiplerinin ilgisini çekiyor. Havalimanını kullananlar aracı gördüklerinde fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyorlar.