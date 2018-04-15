İstanbul 3. Havalimanı'na İlk Uçak 15 Mayıs'ta İnecek

Dünyanın en büyük havalimanı olarak 29 Ekim'de hizmete açılması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı'nda (İYH) sona yaklaşılıyor. Havalimanına giden bütün yollara yön tabelaları yerleştirirken yapımı tamamlanan ilk piste test için uçak 15 Mayıs'ta inebilecek.

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI İLE 100 BİN KİŞİYE İŞ

Toplam yatırımı 10.2 milyar euro olan ve yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlayacak havalimanında yer alan şirketlere teslimlerin de haziran ayı başında yapılacağı öğrenildi. Takvim'deki habere göre, tamamlandığında yıllık yolcu kapasitesinin 200 milyona ulaşacağı öngörülen projede toplam 6 pist bulunacak.

SU VE ELEKTRİK KULLANIMINDA 3 MİLYON TL TASARRUF SAĞLANACAK

30 Ağustos itibariyle geçici kabul işlemlerinin başlanacağı havalimanında ayrıca Türkiye'de bir ilk daha gerçekleşiyor. Projeye Meteoroloji Kulesi inşa ediliyor. 6 bin kamera ile takip edilecek dev projede 3 bin 500 güvenlikçi görev yapacak. Dünyayı kıskandıran proje tamamlandığında her alanda ekonomiye büyük katkı sağlayacak. Su ve elektrik kullanımından yılda 3 milyon TL tasarruf sağlanıyor. Bu da 5 bin 500 konutun su ihtiyacına karşılık geliyor.