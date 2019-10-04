İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Sırrı Süreyya Önder'in tahliyesine karar verdi

04.10.2019 15:31

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tahliyesine karar verdi.



Anayasa Mahkemesi, bir toplantıda yaptığı açıklamalar nedeniyle terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan mahkum edilen eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar vermişti. Euronews.com'da Görüntüle