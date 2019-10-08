İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan'ın yargılandığı davada Yargıtay'ın...
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan'ın yargılandığı davada Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasına karar vererek, tutuklu 5 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
08.10.2019 15:54
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan'ın yargılandığı davada Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasına karar vererek, tutuklu 5 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA