İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında...
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında yargılanan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
08.10.2019 15:54
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında yargılanan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi
Kaynak: AA