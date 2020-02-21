İstanbul 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin internet sitesi açıldı
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İstanbul 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin internet sitesi açıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 30 Mayıs'ta oynanacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için özel haberler ve bilgiler içeren internet sitesini yayına açtı. Futbolseverler, "https://uclfinal.tff.org" adresinden maçla ilgili istedikleri bilgiye ulaşabilecek

21.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:22
İstanbul 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin internet sitesi açıldı

, 'da 'nda 30 Mayıs'ta oynanacak 2020 Finali için özel haberler ve bilgiler içeren internet sitesini yayına açtı.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) futbolseverlerin, "https://uclfinal.tff.org" adresinden İstanbul, Atatürk Olimpiyat Stadı, ikonik mekanlar ve turistik yerler hakkında bilgi alabileceği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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