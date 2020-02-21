İstanbul 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin internet sitesi açıldı
Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 30 Mayıs'ta oynanacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için özel haberler ve bilgiler içeren internet sitesini yayına açtı. Futbolseverler, "https://uclfinal.tff.org" adresinden maçla ilgili istedikleri bilgiye ulaşabilecek
Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 30 Mayıs'ta oynanacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için özel haberler ve bilgiler içeren internet sitesini yayına açtı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) futbolseverlerin, "https://uclfinal.tff.org" adresinden İstanbul, Atatürk Olimpiyat Stadı, ikonik mekanlar ve turistik yerler hakkında bilgi alabileceği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle