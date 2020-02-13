: İstanbul-20 yıllık uğraş sonunda dünyaya gelen bebek "14 şubat" hediyesi oldu

13.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:05

20 yıllık uğraş sonunda dünyaya gelen bebek "14 Şubat" hediyesi oldu

Buse ÖZEL - Özgür KUMANOVALI, İSTANBUL, (DHA) NEVİN ve Neşat Aliyazıcıoğlu çifti 20 yıllık evlilikleri boyunca defalarca çocuk sahibi olmak için girişimde bulundu. 14 kez hayal kırıklığı yaşayan çiftin yüzü ise 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde güldü. Çocuk sahibi olabilmek için çeşitli ameliyatlar geçiren Nevin, eşi Neşat Aliyazıcıoğlu ile birlikte 2 yıllık hazırlığın sonunda oğulları Rüstem Ömer'i kucağına aldı. Duygulu anlar yaşayan ve sevinç gözyaşları akıtan çift 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde "en güzel hediyeye" kavuştuklarını söyledi.

"EN BÜYÜK 14 ŞUBAT HEDİYEMİZ"

Çiftin mutluluğuna Demirören Haber Ajansı (DHA) da tanıklık etti. Doğum öncesi yoğun duygular yaşayan Nevin Aliyazıcıoğlu, çok heyecanlı olduğunu belirtirken, "Bizim için en güzel hediye geliyor. Şu ana kadar umudumu hiç kaybetmedim" dedi. Yeni baba olma heyecanı yaşayan Neşat Aliyazıcıoğlu ise "15 yıllık mücadelemizin sonunda doktorumuzun uygulamış olduğu tedaviler sonucunda evladımızı kucağımıza alacağız. Bu mutluluğu biz yaşayacağız, Allah herkese nasip etsin. Bizim en büyük 14 Şubat Sevgililer Günü hediyemiz olacak diye düşünüyorum" dedi.

"2 YILLIK UĞRAŞ SONUCU DÜNYAYA GELDİ"

Nevin Aliyazıcıoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş ise şunları söyledi: "Nevin Hanım gerçekten zor bir hasta. Bize geldiğinde Nevin Hanım 41 yaşındaydı. Bizden önce başarısız denemeleri vardı. Yumurtalık rezervleri zayıftı ve 3 kere yumurta toplama işlemi yaptık. Havuz yöntemi ile embriyolarını biriktirdik ve genetik tarama yaptık. 1 tane normal embriyo yakalayabildik. Bunun dışında rahmi ile ilgili operasyonlar gerçekleştirdik. Rahim duvarında adenomiyozis dediğimiz ve oldukça zor olan bir hastalık var. Hem de rahim içinde yapışıklıklar vardı. Bir ameliyat ile kisti çıkardık ve ayrıca rahim içindeki yapışıklığı açtık. Tüm bunlardan sonra Nevin Hanım hamile kaldı. 3 kilo 700 gram ağırlığında bir bebeğimiz dünyaya geldi. 50 santim boyunda. Rüstem Ömer için 2 yıl kadar bir sürede uzun uğraşlar verdik. Ancak sonunda bu güzel bebeği kucağımıza aldık. Anne ve bebek de son derece sağlıklı."

Doğum sonrası yeniden konuşan baba Neşat Aliyazıcıoğlu ise "Çok mutluyuz. Allah bu günleri de gösterdiği için şükürler olsun. Allah tüm olmayanlara da nasip etsin. Mucizelere inansınlar ve tedavilerine devam etsinler" şeklinde konuştu.

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Kaynak: DHA

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