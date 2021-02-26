İstanbul 2 No'lu Barosu'ndan Çağlayan'da 28 Şubat açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

İstanbul 2 No'lu Barosu'ndan Çağlayan'da 28 Şubat açıklaması

26.02.2021 11:55 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:04
İstanbul 2 No'lu Barosu'ndan Çağlayan'da 28 Şubat açıklaması

Ahmet YEŞİLMEN / İSTANBUL 2 No'lu Barosu 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılında basın açıklaması yaptı.

Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL 2 No'lu Barosu 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılında basın açıklaması yaptı. Açıklamayı yapan İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Gönül Yıldız, "28 Şubat FETÖ'nün Paralel Devlet Yapılanmasının temellerini sağlamlaştırdığı gündür." dedi

İstanbul 2 No'lu Barosu  İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı önünde 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı sebebiyle basın açıklaması yaptı. Açıklamaya İstanbul 2 No'lu Barosu'na bağlı birçok avukat katıldı. Açıklamayı okuyan İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Gönül Yıldız, "28 Şubat tarihe kara bir leke olarak yazılmıştır. Toplumun kahır ekseriyetini kılcal damarına kadar etkilemiştir. 28 Şubat 1997'de, 9 saat süren MGK toplantısı sonrasında cunta zihniyeti irtica bahanesi ile ideolojik ve özgürlükleri daraltan şu an yaşadığımız birçok soruna neden olan kararları hükümete dikte etmiştir. Akabinde ülkede oluşturulan kaosa destek veren sivil görünümlü dikta destekçileri ile meşru hükümet düşürülmüş bu kararları uygulayacağını taahhüt eden yeni bir hükümet kurdurmuştur. 28 Şubat Türkiye'de yaşayan büyük bir kesimin, doğuştan sahip olduğu evrensel insan haklarının mevcut Anayasa'ya aykırı olmasına rağmen ayaklar altına almıştır. 28 Şubat inanç özgürlüğünün yok sayıldığı, zulmün asker postal ve tanklarına malzeme yapılarak had safhaya ulaştığı, peygamber ocağı ordumuz ile aziz milletimizin karşı karşıya getirildiği günün adıdır. 28 Şubat bu memleketin çocuklarının başörtülü ve başörtüsüz diye ayrıştırılarak, yerlerde sürüklendiği, ağızlarının kapatıldığı gündür." dedi.

"FETÖ'NÜN PARALEL DEVLET YAPILANMASININ TEMELLERİNİ SAĞLAMLAŞTIRDIĞI GÜNDÜR"

Yıldız şöyle devam etti: "28 Şubat ikna odalarında sırf başörtülü diye üniversite öğrencilerinin geleceklerine ipotek altına aldığı günün adıdır. 28 Şubat imam hatiplerin kapısına kilit vurulduğu, imam hatipli öğrencilere üniversite kapılarının kapatıldığı gündür. 28 Şubat 61 yaşındaki Makbule İbrahimoğlu'nun imam hatipteki çocuklarının yanına gittiği için anayasal düzeni bozduğu iddiasıyla yargılandığı, kanser hastası Medine Bircan'ın başörtülü diye tedavi edilmeyip ölüme terk edildiği gündür. 28 Şubat FETÖ'nün paralel devlet yapılanmasının temellerini sağlamlaştırdığı gündür. Gelecek hayallerinin ellerinden zorla alındığı gündür. 28 Şubat binlerce başörtülü avukat, doktor ve öğretmenin kamuda ve özelde çalışmasına engel olunduğu, İslami terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla insanların tutuklandığı, birçok kimsenin polis otobüslerine doldurularak meçhule gönderildiği gündür" 

"ACILAR HALA YÜREKLERİMİZDE"Yıldız, "Son yıllarda mevzuatımızda insan haklarına ilişkin demokratik düzenlemeler yapılmış, 28 Şubat'ın simgesi olan kamusal alanda başörtüsü yasağı sorunu çözülmüştür. Tam da toplumsal barışımız sağlanmışken, demokrasi ve insan hakları bağlamında büyük adımlar atmaya başlamışken 15 Temmuz'da FETÖ Silahlı Terör Örgütü hain darbe girişiminde bulunmuştur. Ancak, Türkiye tarihinde bir ilk yaşanmıştır. Bu hain darbe girişimini aziz milletimiz iman dolu göğsünü siper ederek durdurmuştur. Bu vesileyle 15 Temmuz günü şehit olan tüm vatandaşımızı rahmetle anıyor, gazilerimize de uzun ömürler diliyoruz. Ülkemizin de 28 Şubat gibi 15 Temmuz gibi insan haklarının, adaletin, demokrasinin hiçe sayıldığı günleri bir daha yaşamamasını temenni ediyoruz. 28 Şubat Türkiye siyasi tarihine sürülen kara bir lekedir. Sebep olduğu acılar hala yüreklerimizdedir. Bugün dolayısıyla, dünyada ve Türkiye'de yapılan tüm darbeleri, adalete, demokrasiye yapılan tüm saldırıları İstanbul 2 No'lu Barosu olarak şiddetle ve esefle kınıyoruz" diye konuştu.

İstanbul 2 No'lu Barosu'ndan Çağlayan'da 28 Şubat açıklaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Başak Akbulut Yazar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Pervin Buldan Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Sibel Can Zeki Müren Cansu Dere İrem Derici
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Cüneyt Çakır Mesut Bakkal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Doğum Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul 2 No'lu Barosu'ndan Çağlayan'da 28 Şubat açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 12:18:12. #1.16#
title