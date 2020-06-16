İSTANBUL-2 EVDEN ALTIN ÇALAN KADIN HIRSIZLAR KAMERADA
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İSTANBUL-2 EVDEN ALTIN ÇALAN KADIN HIRSIZLAR KAMERADA

İSTANBUL'da iki ayrı eve girerek binlerce liralık hırsızlık yapan yaşları 18-22 arasında değişen biri hamile 3 kadın hırsız polis tarafından yakalandı.

16.06.2020 12:48 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:55

İSTANBUL'da iki ayrı eve girerek binlerce liralık hırsızlık yapan yaşları 18-22 arasında değişen biri hamile 3 kadın hırsız polis tarafından yakalandı. Daha önce de defalarca yakalandıkları öğrenilen kadın hırsızlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İKİ AYRI EVDEN BİNLERCE LİRALIK ZİYNET EŞYASI VE PARA ÇALDILAR

Gaziosmanpaşa, Avrupa Konutları Tem 2 blokta polise başvuran bir mağdur evinden hırsızlık meydana geldiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur vatandaş evinde sakladığı 87 gram altın, hasır bilezik, 7 gram Halep işi altın kolye, iki çift altın küpe,2 adet altın nişan yüzüğü, iki adet yarım altın,1 adet tektaş 0,8 Karat pırlanta yüzük,1 adet 5 taş 0,30 karat pırlanta yüzük, 2 adet pırlanta küpe, 1 adet altın gümüş karışık bileziğin çalındığını söyledi.

Bağcılar, Sancantepe mahallesinde 21 Mayıs 2020 tarihinde meydana gelen bir başka hırsızlık olayında ise mağdur kişi evinde 20 bin lira, bin euro, 250 dolar, tahminen piyasa değeri 14 bin lira olan 2 tane altın kolye, 9 çeyrek, 4 gram altın, yaklaşık piyasa değeri 60 bin lira olan 4 tane altın kolyenin çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

BİRİ HAMİLE 3 KADIN HIRSIZ YOLDA YÜRÜRKEN GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından iki olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını incelediğinde olayların 3 kadın hırsız tarafından yapıldığını belirledi. Görüntülerde şüphelilerin apartman sakinlerinin dikkatini çekmeden bir kapıyı açmaya çalıştıkları görüldü. Görüntülerde kapıyı açmaya başaran iki kadın hırsızın içerde birilerinin olduğunu fark edince oradan ayrıldıkları görüldü. Eşkalleri ardından kimlikleri tespit edilen şüpheliler 11 Haziran tarihinde Bahçelievler, Soğanlı mahallesi, Çavuşpaşa caddesi üzerinde yürürken gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin hamile olduğu belirtildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilerek Şeyma U.(18), Ebru U.(20) ve Ayşe Ç.(22) sorgulandı. Şeyma U.'nun 22 kez evden hırsızlık 6 kez mala zarar vermek olmak üzere toplam 28 kez gözaltına alındığı tespit edildi. Diğer şüphelilerden Ebru U.'nun 31 kez, Ayşe Ç.'nin ise 17 kez polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye gönderilen şüphelilerden Şeyma U. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İSTANBUL-2 EVDEN ALTIN ÇALAN KADIN HIRSIZLAR KAMERADA

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu Haber
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak Haber
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu Haber
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı Haber
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal 'kabadayı' benzetmesi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal "kabadayı" benzetmesi
Türkiye'de KKKA vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de KKKA vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi hayatını kaybetti
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin biletini kesti
F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin biletini kesti
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü
Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı
Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun
Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı
Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı
Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti
Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada!
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada!
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe
Bursa'da mahkeme yazı işleri müdüründe koronavirüs çıktı, 10 kişi karantinaya alındı
Bursa'da mahkeme yazı işleri müdüründe koronavirüs çıktı, 10 kişi karantinaya alındı
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
Sokak ortasında başını taşla ezip öldürdü! Kan donduran olayı kamera anbean kaydetti
Sokak ortasında başını taşla ezip öldürdü! Kan donduran olayı kamera anbean kaydetti
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi
Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi
Hindistan'da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü
Hindistan'da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Gülben Ergen Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Bülent Uygun Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Kaza Kadın Bingöl
Şu an buradasınız: İSTANBUL-2 EVDEN ALTIN ÇALAN KADIN HIRSIZLAR KAMERADA - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 13:36:51. #1.14#
title