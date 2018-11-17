İstanbul 2,5 Tonluk Türk Kahvesi ile Rekor Denemesi

2,5 tonluk Türk kahvesi ile rekor denemesi

İSTANBUL, (DHA)- 'International Forum Coffee Weeks' etkinliği kapsamında düzenlenen 2,5 tonluk Türk kahvesi rekor denemesi Marmara Forum Alışveriş Merkezi'nde yapıldı. 10 usta tarafından 3 saat kaynatılarak yapılan kahveyle, Bosna Hersek'te 650 litre ile olan dünya rekorunun kırılması için yapılan deneme başarıyla gerçekleşti.

Marmara Forum Alışveriş Merkezi, 1 Kasım Perşembe günü başlayan 'International Forum Coffee Weeks' ile yarışmalardan tadımlara, workshoplardan özel dekorlara kadar kahveye dair pek çok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bosna Hersek'te 650 litre ile olan Guinness rekorunun yeni sahibi 2,5 tonluk Türk kahvesi ile heyet onayının ardından Türkiye'nin olacak.

REKOR KİTABINA TÜRKİYE'NİN ADINI YAZDIRDIK

Türk kahvesinin milli değerimiz olduğunu vurgulayan Marmara Forum AVM Pazarlama Yöneticisi Reyhan Aslan, Guinness'in vermiş olduğu onayın ardından Türk kahvesiyle rekorlar kitabına Türkiye'nin adını yazdıracak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Aslan, 'Milli değerimiz Türk kahvesi rekorunu neden Türkiye'ye taşımayalım dedik ve böyle bir girişimde bulunduk. Dünyanın en büyük Türk kahvesi cezvesi ölçülerine uygun olarak bir cezve ürettik. Eski rekor 1 metre 25 santim uzunluğunda bir cezveydi ve biz 1 metre 85 santim olan daha büyük bir cezve ürettik. Hakem heyeti ölçümleri yaptılar, uygunluk verdiler. Bütün ölçüler şimdi Guinness'e gidecek. Onayın ardından rekorlar kitabına adımızı yazdırmış olacağız' dedi.

TÜRK KAHVESİNE ÖZEL EMOJİ

Marmara Forum'da ayrıca Türk Kahvesi sevdasını sanal dünyaya taşıyacak bir emoji kampanyası da başlattıklarını dile getiren Reyhan Aslan, #CEZVEmoji adı verilen kampanya hakkında bilgi verdi. Aslan, '#CEZVEmoji kampayası da başlattık. Emoji klavyesinde neden milli değerimiz cezve de olmasın diye düşündük ve böyle bir kampanya başlattık. Sayfamızdan takipçilerimizin kampanyaya ulaşıp oy kullanması gerekiyor. Elektronik imza ile kampanyaya katılım sağlandığında belli bir sayıya ulaşacağız ve emoji yetkilileri de bunu dikkate alarak, emoji klavyelerine cezveyi de ekleyecekler. Şu anda çok başarılı bir sayıya ulaştık' diye konuştu.

90 KİLO KAHVE İLE 20 KİLO ŞEKER KULLANILDI

Dünya rekoru denemesi için Guinness tarafından görevlendirilen hakem heyeti Marmara Forum'da yerini aldı ve kahve pişirme işlemi başlamadan önce dev cezvenin tüm ölçümleri video ve fotoğraflarla kayıt altına alındı. Geleneksel pişirme usulüne uygun bir hazırlık süreci gerçekleştirilebilmesi için hazırlanan 1 metre 85 santim yüksekliğindeki Dev Türk Kahvesi cezvesinde pişen kahve için 90 kilo kahve ve 20 kilo şeker kullanıldı.

'KAHVE GELENEKSEL YÖNTEMLERLE PİŞTİ'

Barista eğitmeni olarak rekor denemesinde çalışmalarda bulunan Koray Erdoğdu, sabahın erken saatlerinden beri rekor denemeleri için çalıştıklarını ve kahvenin geleneksel yöntemlerle piştiğini söyledi. Erdoğdu, '90 kilo kahve 20 kilo şeker ve 2,5 ton su kullandık. Bunların hepsini cezveye parça parça ekledik. Büyük bir cezve olduğu için demlenmesi uzun sürdü. Klasik küçük cezvenin 21 kat büyüklüğünde bir cezvede kahveleri yaptık. Türk kahvesini geleneksel yöntemlerle demledik. Kullanılan kahve ve teknikler yöresel ve gelenekseldi. Köpüğü yerinde bir Türk Kahvesi oldu. Böyle bir olaya dahil olduğum için ben de oldukça heyecanlıyım. Bosna Hersek'te olan rekoru Türkiye'ye getirdik. Rekoru 2 defa geçmiş olduk. Türkiye'ye gelmesi çok güzel oldu, çünkü kahve bize ait bir şey' ifadelerini kullandı.

Hijyen koşullarına dikkat edilerek gerçekleşen ve hakem heyeti eşliğinde tescillenen Türk kahvesi 25 bin kişiye dağıtıldı. Raporlar, Guinness heyetine ulaştığında Türkiye, Bosna Hersek'te olan rekorun sahibi olacak.

(Tür: İstanbul)