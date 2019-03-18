İstanbul- 17 Aralık Kumpas Davasında Karar; 15 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis

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Takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturmasında, kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı firari Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürleri Nazmi Ardıç, Yakub Saygılı ve Kazım Aksoy'un da aralarında bulunduğu 67 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. 15 sanık Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

15 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi'nin karşısındaki binada karar duruşması görüldü. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar

son sözlerini söyledikten sonra mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti aralarında eski emniyet müdürleri Yakup Saygılı, Nazmi Ardıç ve Yakub Saygılı'nın da bulunduğu 15 sanığı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Bazı sanıklar değişik suçlardan farklı oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı.

6 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Firari olan ve savunması alınamayan FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen, eski emniyet müdürü Hamza Tosun, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz, Alparslan Çalışkan, Sinan Sağyalavaç ve Hayri Akın'ın dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

Kaynak: DHA