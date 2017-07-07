İstanbul, 15 Temmuz Şehitlerini Anacak

İstanbul Müftülüğünce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli programlar gerçekleştireceği bildirildi.



Müftülükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle Türkiye genelinde, "Ezanları Susturan Darbelerden Darbeleri Susturan Selalara" sloganıyla düzenlenecek etkinlikler kapsamında, İstanbul'da bir takım programlar gerçekleştirilecek.



Bu kapsamda, İstanbul genelindeki tüm camilerde 14 Temmuz Cuma ise Cuma namazı öncesi bütün şehitlerin ruhuna, "Kur'an-ı Kerim Ziyafet Programı" ve program sonunda ise Türkiye genelinde okunan 100 bin hatmi şerifin duası yapılacak.



Cuma namazında yurt genelinde 15 Temmuz içerikli hutbe verilecek. Yine aynı gün İstanbul'daki tüm yaz Kur'an kurslarında, "Şehitlerimizi Anma Özel Programı" gerçekleştirilecek. 15 Temmuz Cumartesi 21.00'dan 16 Temmuz Pazar 10.00'a kadar Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliğinde 30 hafız tarafından hatim yapılacak.



Darbe girişimi mahyalara yansıyacak



Ayrıca, 15 Temmuz gecesi tüm cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık bırakılacak ve selatin camilerde 15 Temmuz temalı mahyalar yapılacak. 15 Temmuz Cumartesi'yi 16 Temmuz Pazar'a bağlayan gece 00.13'te tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'daki camilerden de eş zamanlı selalar okunacak.



22 şehidin verildiği Çengelköy'de bulunan Hamdullah Paşa Camisinde 15 Temmuz Cumartesi öğle namazından önce "Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlit" düzenlenecek.



Pazar günü ise öğle namazından sonra Fatih Şehzadebaşı Camisinde Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlit' programı yapılacak.



Ayrıca 20-28 Temmuz arasında ise "15 Temmuz, Şehitlik, Din ve Değerlerimiz" konulu panel düzenlenecek. 11 Temmuz Salı günü de Fatih Camisinde Kur'an-ı Kerim ve Mevlit programı gerçekleştirilecek.