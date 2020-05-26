İSTANBUL-15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİM İZİN BELGESİ OLMAYAN SÜRÜCÜYE CEZA Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.

Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. Denetimlerde izin belgesi olmayan bir sürücüye cezai işlem uygulandı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son günü, Ramazan Bayramı'nın ise 3'üncü gününde İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri denetimlerini sürüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde oluşturulan güvenlik noktasında polis ekipleri geçen araçları tek tek durdurarak, izin belgelerinin olup olmadığı kontrol etti. Denetimler sırasında izin belgesi olmayan bir sürücüye ceza işlem uygulandı. Sürücü işlemlerinin ardından aracına binerek denetim noktasından ayrıldı.

Kaynak: DHA