İSTANBUL-15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ AVRUPA GEÇİŞİNDE TAK'LAR KURULUYOR
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İSTANBUL-15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ AVRUPA GEÇİŞİNDE TAK'LAR KURULUYOR

İSTANBUL-15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ AVRUPA GEÇİŞİNDE TAK'LAR KURULUYOR
09.05.2020 11:59 | Son Güncelleme: 09.05.2020 12:11

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ AVRUPA GEÇİŞİNDE TAK'LAR KURULUYOR (Havadan görüntülerle)Ali AKSOYER-Cengiz ÇOBAN- Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa istikametinde otoyol üzerinde güvenlik amaçlı TAK'ların kurulması...

İSTANBUL-15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ AVRUPA GEÇİŞİNDE TAK'LAR KURULUYOR (Havadan görüntülerle)

Ali AKSOYER-Cengiz ÇOBAN- Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA - KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa istikametinde otoyol üzerinde güvenlik amaçlı TAK'ların kurulması için çalışmalara başladı. Çalışmalar havadan da görüntülendi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı saat 00.00 itibariyle başladı. Yasağın başlamasıyla birlikte Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa güzergah kuzey platformda araç sayım sistemleri ve TAK'ın kurulması için iş makineleriyle çalışmalara başladı. Çalışmalar sırasında ulaşım 3 şeride düşürülerek kontrolü geçiş sağlanacak. Köprüdeki çalışmaların 17 Mayıs tarihinde bitmesi bekleniyor.

İSTANBUL-15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ AVRUPA GEÇİŞİNDE TAK'LAR KURULUYOR

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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