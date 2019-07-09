İSTANBUL - 15 TEMMUZ GECESİNİN DHA KAMERASINA YANSIYAN EN ÇARPICI GÖRÜNTÜLERİ
ekiplerinin kameraları kayıttaydı.
Görüntü Dökümü
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/////////////// 1. BÖLÜM//////////////
-Tankların TEM'de ilerlemesi
BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ (15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ)
-Köprüdeki tanklar
-Darbeci askerlerin uyarıları
-Köprüde Türk bayrağı açanlar
-Köprüde halkın üzerine ateş açılması
-Kaçışanlar
-Yaralılar
FSM KÖPRÜSÜ
-FSM'deki tanklar
-Tankın üzerine yürüyen halk
-Ateş açılması
-Halkın tankı ele geçirilmesi
-Askerlerin tanktan çıkarılması
İBB ÖNÜ
-İBB önündeki darbeci askerler
-Halkın toplanması
-Yaşanan çatışma
-Yere yatanlar
-Kaçışanlar
//////////////2. BÖLÜM/////////////////////
HARBİYE
-Harbiye orduevi önündeki hareketlilik
-Ateş açılması
-Kaçanlar
-Yaralılara yardım edenler
-Yoğun silah sesi
ESENLER- BAYRAMPAŞA
-Tankın araçları ezerek geçmesi
-Ezilen araçların görüntüsü
TAKSİM MEYDANI
-Taksim Cumhuriyet Anıtı çevresindeki askerler
-Halk ile asker arasındaki tartışma
-Silah sesleri
-Darbeci askerlerin teslim olması
İSTANBUL VALİLİĞİ
-İstanbul Valiliği önündeki askerler
-Vatandaşla asker arasındaki arbede
-Askerlerin araçlarla ayrılması
ÇEVİK KUVVET MÜDÜRLÜĞÜ
Bina önündeki askerler
Arbededen görüntü
Tankı ele geçiren vatandaşlar
////////////3. BÖLÜM////////////////
VATAN CADDESİ
-Vatan caddesine çıkan tanklar
-Emniyet müdürlüğü önündeki tank
-Ateş edilmesi
-Tankın içindeki askerlerin çıkarılması
-Tankın üstündeki vatandaşlar
-Tankın içindeki mühimmatın çıkarılması
ATATÜRK HAVALİMANI
-Atatürk Havalimanı apronuna giren askerler
-Atatürk havalimanı çevresinde vatandaşların durdurduğu tank
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'na gelişi
ACIBADEM
-Acıbadem'de yaşanan çatışma
-Darbeci askerlerin sabah teslim olması
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ
-KÖPRÜDEKİ tankların götürülmesi
-Vatandaşların terkedilen tankların üzerinde fotoğraf çekilmesi
///////////4. BÖLÜM/////////////
(GÜVENLİK KAMERALARI)
-İki tankın önüne yatan 15 Temmuz gazisi
-Darbeci askerlerin Beşiktaş'ın stadına inmesi
-Darbeci askerlerin Atatürk Havalimanı'nda kuleyi işgal girişimi
-Darbeci askerlere köprüde tek başına direnen kadın
-İBB'yi işgal gidişimi sırasında yaşanan çatışma
-Borsa İstanbul'u işgal girişimde yaşanan çatışma
-15 Temmuz şehitler köprüsündeki çatışmaların güvenlik kamerası görüntüleri