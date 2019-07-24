İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın İSPARK'a devri durduruldu

İSTANBUL 3. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, Bayrampaşa'daki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı otoparkının İSPARK'a devredilmesi yönünde 11 Temmuz'da alınan kararın yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

MAHKEMEYE BAŞVURDULAR

Uluslararası Trakya ve Anadolu Otobüsçüler Derneği ve Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş., Bayrampaşa'daki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı otoparkının İSPARK'a devredilmesine ilişkin mahkemeye başvurdu. Yapılan başvuruda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğü'nün, İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı otoparkının 3 gün içinde tahliye edilerek İSPARK'A devrine ilişkin 18 Temmuz 2019 tarihli ihtarnamesinin dayanağı olan tahliye kararının, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptali ve yürütmenin durdurulması talep edildi.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ

Talebi değerlendiren İstanbul 3. İdare Mahkemesi de kararında şu ifadelere yer verdi:

"Dava konusu işlemin uygulanması halinde davacı açısından telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunması ve ayrıca dava konusu işlemin uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte bir işlem olması nedeniyle, davalı (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, savunma ve ara kararına cevap verilmesi için davalı idareye 7 gün süre tanınmasına oy birliğiyle karar verildi."

Kaynak: DHA

- İstanbul