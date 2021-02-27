15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda çıkan yangın söndürüldü
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda çıkan yangın söndürüldü

27.02.2021 14:57 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:05

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bayrampaşa'daki otogarda restoranların bulunduğu alandaki bir kebapçının ocak kısmanda yangın çıkması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumana neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dükkanda maddi hasar oluştu.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda çıkan yangın söndürüldü
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda çıkan yangın söndürüldü
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda çıkan yangın söndürüldü
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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