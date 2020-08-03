(İSTANBUL)15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

(İSTANBUL)15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik

(İSTANBUL)15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 4 günlük bayramı tatilinin son gününde vatandaşların eve dönüşüyle hareketlilik başladı.

03.08.2020 09:42 | Son Güncelleme: 03.08.2020 10:28

(İSTANBUL)15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik

İSTANBUL - Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 4 günlük bayramı tatilinin son gününde vatandaşların eve dönüşüyle hareketlilik başladı. Vatandaşlar yoğunluk nedeniyle servis ve taksi bulmakta güçlük çekti.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 4 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların eve dönüşü başladı. Otogara sabah erken saatlerde giriş yapan otobüsler, nedeniyle yoğunluk oluştu. Vatandaşlar aşırı yoğunluk nedeniyle servis ve taksi bulmakta zorlanırken, otogarda kalabalık gruplar halinde bavullarıyla dakikalarca bekledi.

İstanbul'dan Çorum'a ailesini ziyarete gittiğini ifade eden Gültekin Solak, "Yolculuğumuz Çorum'dan İstanbul'a bitti, buraya geldik. Şuanda gördüğünüz gibi yoğunluk bol, servis durumu biraz sıkıntılı. Biz de ziyarete gittik, köy ziyaretine. Annemiz, köylümüz ve arkadaşlarımızın çoğu orada. Hem hasret giderdik hem de temiz hava aldık. Kızımla beraber gittik, kızım orada kaldı, ben ise erken geldim, iş başı yapacağız çünkü. Yolculuğumuz yoğun geçti, otogarlarda olsun yollarda olsun yoğundu. Trafik gelirken kapalıydı. Buraya geldik burada da yoğunluk var. Yoğunluk çok ve insanlar burada bir umut bekliyorlar" diye konuştu.

(İSTANBUL)15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma Dünya
Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı 3. Sayfa
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi Magazin
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı Magazin
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı
'Ayasofya'yı tekrar müze yapın' diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı? Dünya
"Ayasofya'yı tekrar müze yapın" diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar Magazin
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Kanser ve tümör hücrelerini yenen umru dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Kanser ve tümör hücrelerini yenen umru dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da bir araç uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da bir araç uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
Türkiye'den ABD'nin Suriye'de terör örgütüyle petrol anlaşması yapmasına sert tepki: Asla kabul edilemez
Türkiye'den ABD'nin Suriye'de terör örgütüyle petrol anlaşması yapmasına sert tepki: Asla kabul edilemez
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Pes dedirten görüntü! Sahilden kovulan vatandaşlar, refüjde mangal yaptı
Pes dedirten görüntü! Sahilden kovulan vatandaşlar, refüjde mangal yaptı
Veyis Ateş'in programında canlı yayında yine ses duyuldu
Veyis Ateş'in programında canlı yayında yine ses duyuldu
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar
Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü
Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü
Osmaniye'de kayıp ihbarı yapılan Yusuf'tan acı haber! Metruk binada yıkılan duvarın altında bulundu
Osmaniye'de kayıp ihbarı yapılan Yusuf'tan acı haber! Metruk binada yıkılan duvarın altında bulundu
Bakan Koca'nın dikkat çektiği kentte, bir günde 2 bin 913 kişiye korona cezası kesildi
Bakan Koca'nın dikkat çektiği kentte, bir günde 2 bin 913 kişiye korona cezası kesildi
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu
Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu
Mısır tezgahına el konulan seyyar satıcı üzerine benzin döküp kendini yaktı
Mısır tezgahına el konulan seyyar satıcı üzerine benzin döküp kendini yaktı
Evrim Keklik'ten 'Survivor All Star'a katılır mısın?' sorusuna tek kelimelik yanıt
Evrim Keklik'ten "Survivor All Star'a katılır mısın?" sorusuna tek kelimelik yanıt
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
Trabzonsporlu Nwakaeme, Acun Ilıcalı'yla tekne turuna çıktı
Trabzonsporlu Nwakaeme, Acun Ilıcalı'yla tekne turuna çıktı
Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi
Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi
Mensah'ın sözleşmesindeki 'Satıştan %40 pay' maddesi, transferini imkansızlaştırdı
Mensah'ın sözleşmesindeki "Satıştan %40 pay" maddesi, transferini imkansızlaştırdı
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Cedi Osman ve Ebru Şahin tatilde aşk tazeliyor
Cedi Osman ve Ebru Şahin tatilde aşk tazeliyor
Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?
Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Gupse Özay Barış Arduç Şeyma Subaşı
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla Foça İzmir Bayram Instagram
Şu an buradasınız: (İSTANBUL)15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.8.2020 10:54:41. #1.14#
title