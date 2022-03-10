İstanbul 15 günlük hava durumu! 10-25 Mart İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı ne kadar sürecek?
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İstanbul 15 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Vatandaşlar 15 günlük hava durumu İstanbul tahminleriyle planlarını yapmaya başladı. İstanbul'da 10 günlük hava durumu ve 15 günlük hava durumu araştırmaları yapılıyor. Yarın yağmur yağacak mı, yağış var mı, yarın hava nasıl olacak, hafta sonu hava nasıl olacak gibi sorularla hava tahminleri hakkında bilgi toplanıyor. Peki, İstanbul'da 15 günlük hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İşte detaylar...
İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul'da 10 günlük hava durumu yanı sıra 15 günlük hava durum tahminleri merak ediliyor. Vatandaşlar 15 günlük hava durumu İstanbul tahminleriyle planlarını yapmaya başladı. İstanbul'da 10 günlük hava durumu ve 15 günlük hava durumu araştırmaları yapılıyor. Yarın yağmur yağacak mı, yağış var mı, yarın hava nasıl olacak, hafta sonu hava nasıl olacak gibi sorularla hava tahminleri hakkında bilgi toplanıyor. Peki, İstanbul'da 15 günlük hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava tahminleri...
İSTANBUL 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU!
İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
İstanbul saatlik hava durumu:
Saatlik tahminlerde "Beklenen Hadise" kısmında verilen hava durumu, geçmiş 3 saatlik periyot içindeki hâkim hava durumunu göstermektedir.
Saatlik tahminlerde "Rüzgâr Hamlesi" kısmında verilen değer, geçmiş 3 saatlik periyot içinde rüzgâr hızındaki ani artışı temsil etmektedir.
Saatlik tahminlerde "Hissedilen sıcaklık", aynı saatte tahmin edilen hava sıcaklığı ile nispi nem ve rüzgâr değerlerine göre hesaplanmaktadır. Bu sıcaklık, iklimsel çevre, giysilerin ısı direnci, vücut yapısı ve kişisel durumdan olduğu kadar, termometre sıcaklığı, nispi nem, rüzgâr ve radyasyon gibi dört meteorolojik faktörden etkilendiği için sübjektif bir kavramdır.
İstanbul'da yarın, bu hafta ve hafta sonu hava nasıl olacak?
İstanbul 5 günlük hava durumu:
İstanbul'da yarın hava karlı ve en düşük sıcaklık -1 derece, en yüksek sıcaklık 2 derece; nem oranı en düşük %63, en yüksek %74; rüzgar saate 37 km hızla Güney yönünde esecek.
İstanbul ve Türkiye 7 günlük hava durumu
İstanbul 15 günlük hava durumu
Hava sıcaklığının iç kesimler ile Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği beklenmektedir.
Yağışın, Batı Karadeniz kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin altında gerçekleşeceği öngörülmektedir.
HAVA TAHMİNLERİ NASIL HAZIRLANIR?
Hava Tahmini; Belirli bir ülke, bölge veya merkezde, bir zaman dilimi içinde görülebilecek meteorolojik olayların gözlem ve analizlere dayanılarak subjektif veya objektif yöntemler kullanılarak önceden öngörülme çalışmaları hava tahmini olarak adlandırılır.
Hava Tahmini Üç Aşamalıdır:
- Gözlemler
- Analiz
- Tahmin
Gözlem
Hava Tahminlerinde Gözlemler ve kullanılan ürünler aşağıdaki gibidir.
- Yer Gözlemleri
- Gemi Gözlemleri
- Yüksek Atmosfer Gözlemleri
- Radar Ürünleri
- Uydu Görüntüleri
- Otomatik Meteoroloji İstasyonları Verileri
Analiz
Toplanan yer seviyesi ve yüksek atmosfer gözlem verileri haritalara işlenir. Yer haritaları, yer seviyesinde belirli saatlerde yapılan gözlemlerin harita üzerine işlenmesi ve izobarların (eş basınç eğrileri) çizilmesiyle elde edilir. Yer haritaları basınç, sıcaklık, havanın kapalılık miktarı ve bulut türleri, görüş uzaklığı, rüzgar yön ve hızı ile yağış ve diğer meteorolojik olayların bilgilerini içermektedir.
Tahmin
Yapılan yer, yukarı seviye, uydu, radar ve sayısal tahmin analizleri son defa bütün uzman ve tecrübeli personelin katıldığı brifingde tekrar değerlendirilir ve hava tahmin raporları, denizlerimiz için Deniz Tahmin Raporları oluşturularak varsa meteorolojik uyarılara karar verilir.
Buna ilaveten; Kuvvetli Meteorolojik hadiselere bağlı can ve mal kayıplarını azaltmak amacı ile Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hazırladığı uyarılara ek olarak Bölge Müdürlükleri merkezlerinde 24 saat esasına göre çalışan Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezleri, sorumluluk sahasındaki il ve ilçeler için günlük ve beş günlük hava tahminleri yapmakta, gerektiğinde Meteorolojik verilere göre Meteorolojik Uyarılar yayınlanmaktadır.