İstanbul 15 günlük hava durumu! 10-25 Mart İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı ne kadar sürecek?

İstanbul 15 günlük hava durumu

Hava sıcaklığının iç kesimler ile Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği beklenmektedir.

Yağışın, Batı Karadeniz kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin altında gerçekleşeceği öngörülmektedir.

HAVA TAHMİNLERİ NASIL HAZIRLANIR?

Hava Tahmini; Belirli bir ülke, bölge veya merkezde, bir zaman dilimi içinde görülebilecek meteorolojik olayların gözlem ve analizlere dayanılarak subjektif veya objektif yöntemler kullanılarak önceden öngörülme çalışmaları hava tahmini olarak adlandırılır.

Hava Tahmini Üç Aşamalıdır:

Gözlemler

Analiz

Tahmin

Gözlem

Hava Tahminlerinde Gözlemler ve kullanılan ürünler aşağıdaki gibidir.

Yer Gözlemleri

Gemi Gözlemleri

Yüksek Atmosfer Gözlemleri

Radar Ürünleri

Uydu Görüntüleri

Otomatik Meteoroloji İstasyonları Verileri

Analiz

Toplanan yer seviyesi ve yüksek atmosfer gözlem verileri haritalara işlenir. Yer haritaları, yer seviyesinde belirli saatlerde yapılan gözlemlerin harita üzerine işlenmesi ve izobarların (eş basınç eğrileri) çizilmesiyle elde edilir. Yer haritaları basınç, sıcaklık, havanın kapalılık miktarı ve bulut türleri, görüş uzaklığı, rüzgar yön ve hızı ile yağış ve diğer meteorolojik olayların bilgilerini içermektedir.

Tahmin

Yapılan yer, yukarı seviye, uydu, radar ve sayısal tahmin analizleri son defa bütün uzman ve tecrübeli personelin katıldığı brifingde tekrar değerlendirilir ve hava tahmin raporları, denizlerimiz için Deniz Tahmin Raporları oluşturularak varsa meteorolojik uyarılara karar verilir.

Buna ilaveten; Kuvvetli Meteorolojik hadiselere bağlı can ve mal kayıplarını azaltmak amacı ile Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hazırladığı uyarılara ek olarak Bölge Müdürlükleri merkezlerinde 24 saat esasına göre çalışan Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezleri, sorumluluk sahasındaki il ve ilçeler için günlük ve beş günlük hava tahminleri yapmakta, gerektiğinde Meteorolojik verilere göre Meteorolojik Uyarılar yayınlanmaktadır.

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