: İstanbul 14 şubat sevgililer günü beşiktaş'ta renkli görüntülerle kutlandı

14.02.2020 21:26 | Son Güncelleme: 14.02.2020 21:30

BEŞİKTAŞ Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü için vatandaşlara gül verdi. Kırmızı kalp şeklindeki standlar ve sevgi yolunda vatandaşları karşılayan ekipler, gül dağıttı. Etkinliğin ardından Beşiktaş Belediye Başkanı Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Yaşam Evleri mensupları yaşça büyük çiftlerlede bir araya geldi.

Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonu ile Barbaros Meydanı'nda vatandaşların 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı. Vatandaşlar, meydanın girişinde kurulan sekiz metre uzunluğundaki kalp ikonlu 'Aşk Yolu'nu gün boyunca kullandı. Üzerinde Beşiktaş'ta yaşamış ünlü şairlerin sözlerinin yer aldığı kalp şeklindeki panolarda da fotoğraf çekilen vatandaşlara belediye ekipleri kırmızı gül dağıttı. Etkinliğinde ardından Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve eşi Derya Akpolat, Etiler Yaşam Evi'nde Beşiktaş Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Yaşam Evleri mensuplarından yaşça büyük çiftlerle biraraya geldi. Yaşlı çiftlerle Kuruçeşme'de yemek yiyen Başkan Akpolat, çiftlerin sevgililer gününü kutladı.

'BEŞİKTAŞ'TA AŞK BAŞKADIR'

Etiler Yaşam Merkezi'nde yaşamlarını sürdüren ve evliliklerinde kırk yılı aşmış yaşlı çiftlerle biraraya gelen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 'Bugün sevgililer günü. Aslında antik çağdan kalma Romalılar'ın bir geleneği. Bugünlere kadar aktarılmış değişik vesilelerle. Senede bir günde olsa bugünü hatırlamak, aslında sevgililer anlamında değil ama sevgi günü olarak kabul etmek, varsa dargınlıkların, küskünlüklerin giderildiği, insanların birbirine sarıldığı, sevgiyle baktığı bir günü hep beraber yaşıyoruz. Beşiktaş'ta aşk başkadır. Hep denir, efsanelere de konu olmuştur. Bu geleneğini devam ettirir. Bugünde hem aşıklar yokuşunda bir programımız oldu. Binlerce insanın fotoğraf çektirdiğini gördük. Çiçekler dağıtıldı insanların sıkça bulunduğu yerlerde. Bugün eşimle birlikte Etiler Yaşam Merkezi'ndeki evliliklerinde en az kırk yılı doldurmuş, bu konuda çok iyi örnek olabilecek nitelikte vatandaşlarımızla beraberiz. Beraberce sevgiyi paylaşıyoruz' ifadelerini kullandı.

'HER GÜN 14 ŞUBAT OLMALI'

Ekiplerden gül alan Emrah İnci, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün bir gün ile sınırlı kalmaması gerekitiği söyledi. Alanın çok güzel süslendiğinide belirten Emrah İnci, '14 Şubat'ın bir günle sınırlı kalmaması gerekiyor aslında. Yani birbirini seven iki çift için hergün 14 Şubat olmalı. Ama tabi bugün daha özel bir gün. Mutluyuz. Beşiktaş Belediyesi de çok güzel iş çıkartmış. Bu güzel günü de anlamlı hale getirmiş. Bizim gibi mutlu çiftleri daha bir mutlu hale getirdi tabi bu durum' dedi.

Eşiyle birlikte 14 Şubat'ı kutlayan Çisem İnci, 'Bende sevgilimle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. 14 Şubat'ta sadece insanları değil, hayvanlarıda sevelim diyorum' şeklinde konuştu.

'EŞİMLE GEÇİRDİĞİM MUTLU YILLARI HATIRLADIM'

14 Şubat'ın eşiyle birlikte geçirdiği yılları hatırlattığını ifade eden Çetin Talgaç, 'Hayatımda ilk defa çok güzel bir hanımefendiden çiçek aldım. O yüzden bugünü bana hatırlattığı için de teşekkür ederim. Şöyle ki, bu günün herkes için önemi vardır ama benim için en önemlisi, aşağı yukarı kırk iki yıldır birlikte baş koyduğum eşimle beraber geçirdiğim mutlu yılları bir kere daha hatırladım. Ona çok müteşekkirim. Huzurunuzda eşime bana bu güzel yılları yaşattığı için de teşekkür ederim, çok mutluyum' diye konuştu.

'BÖYLE BİR GÜNDE HATIRLANMAK ÇOK GÜZEL'

Etiler Yaşam Merkezi'nden gelerek Başkan Akpolat'la buluşan Vildan Kahraman eşiyle 54 yıllık evli olduğunu söyledi. Başkan Akpolat'a kendileriyle ilgilendiği için ayrıca teşekkür eden Kahraman, 'Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir günde bizleri ağırladığı için çok teşekkür ediyoruz. Her şey çok güzeldi' dedi.

Kaynak: DHA

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