İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin dava dosyasından ayrılan başka bir davada firari sanık Can Dündar hakkında...
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin dava dosyasından ayrılan başka bir davada firari sanık Can Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin dava dosyasından ayrılan başka bir davada firari sanık Can Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya