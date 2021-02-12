İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Kadri Enis Berberoğlu'nun avukatlarının, mahkemece hazırlanan fezlekenin iade edilmesi ve yeni fezleke hazırlanması...
12.02.2021 16:27 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:30
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Kadri Enis Berberoğlu'nun avukatlarının, mahkemece hazırlanan fezlekenin iade edilmesi ve yeni fezleke hazırlanması talebini reddetti.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Kadri Enis Berberoğlu'nun avukatlarının, mahkemece hazırlanan fezlekenin iade edilmesi ve yeni fezleke hazırlanması talebini reddetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç