İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığı hükmüne...
15.10.2020 14:59 | Son Güncelleme: 15.10.2020 15:03
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığı hükmüne yapılan itirazı, değerlendirilmek üzere bir üst mahkemeye gönderdi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığı hükmüne yapılan itirazı, değerlendirilmek üzere bir üst mahkemeye gönderdi
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya