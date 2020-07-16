İstanbul 13'üncü Ceza Mahkemesi'nde görülen şike davası 6 Kasım'a ertelendi (ÖN HABER) İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin 'futbolda şike' davasında aldığı 'usul eksikliği' nedeniyle bozma kararına uyulmasına oybirliğiyle karar verdi.

İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin 'futbolda şike' davasında aldığı 'usul eksikliği' nedeniyle bozma kararına uyulmasına oybirliğiyle karar verdi.

Mahkeme ayrıca; Aziz Yıldırım ile birlikte 6 kişinin dosyasının ayrılmasına, 2016/62 nolu dosyanın incelenmek üzere istenmesine ve buradaki kumpas davasındaki dosyada bulunan delillerin incelendikten sonra yeni duruşmanın 6 Kasım 2020 tarihinde, saat 10.00'a ertelenmesine hükmetti.

- İstanbul

Kaynak: DHA