İstanbul 13'üncü Ceza Mahkemesi'nde görülen şike davası 6 Kasım'a ertelendi (ÖN HABER)
İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin 'futbolda şike' davasında aldığı 'usul eksikliği' nedeniyle bozma kararına uyulmasına oybirliğiyle karar verdi.
16.07.2020 12:54 | Son Güncelleme: 16.07.2020 13:51
İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin 'futbolda şike' davasında aldığı 'usul eksikliği' nedeniyle bozma kararına uyulmasına oybirliğiyle karar verdi.
Mahkeme ayrıca; Aziz Yıldırım ile birlikte 6 kişinin dosyasının ayrılmasına, 2016/62 nolu dosyanın incelenmek üzere istenmesine ve buradaki kumpas davasındaki dosyada bulunan delillerin incelendikten sonra yeni duruşmanın 6 Kasım 2020 tarihinde, saat 10.00'a ertelenmesine hükmetti.
- İstanbul
Kaynak: DHA