İSTANBUL- 11. CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL OYUNU KULLANDI

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Seçimleri için oyunu Beykoz'da kullandı.

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Secimleri için, Çubuklu Mahallesi'ndeki Şehit İsmail Kefal İlkokulu'na eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte gelen Abdullah Gül, oy verme sırasında ki vatandaşları beklerken sandık görevlileri ile sohbet etti. Gül çifti, oylarını 1145 numaralı sandıkta kullandı.

MEMLEKET İÇİN TÜRKİYE İÇİN HAYIRLI OLSUN

Abdullah Gül oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Bir kez daha vatandaşlık görevimizi yerine getirerek oyumuzu kullandık. İnşallah memleket için Türkiye için hayırlı olsun. Önümüzde uzun 4 buçuk yıl gibi uzun bir dönem var. İnşallah her şey güzel olur, iyi olur. Memleket için vatandaşların beklentileri var ve önümüzde yeni bir seçim olmaması Türkiye için büyük bir avantaj. şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA