İSTANBU 'Türkiye 2021'de yüzde 6 büyür?
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İSTANBU 'Türkiye 2021'de yüzde 6 büyür?

?Türkiye 2021'de yüzde 6 büyür?

04.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:09

?Türkiye 2021'de yüzde 6 büyür?

İSTANBUL, (DHA) ? Koronavirüs (Covid-19) salgınından dünya ve Türkiye ekonomisinin etkilendiğine dikkat çeken Finans ve Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Sudi Apak, Türkiye'nin bu süreci Avrupa ülkelerine göre daha hafif geçirdiğini vurgulayarak, 2021'de yüzde 6'lık bir ekonomik büyüme ön gördüğünü söyledi.

Salgın döneminde Türkiye'de sağlık ve tarım sektörü başta olmak üzere birçok sektörün öne çıktığını dile getiren İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak, koronavirüsün ekonomiye etkilerini değerlendirdi.

Koronavirüsün etkisiyle belli sektörlerde işlerin yavaşladığını söyleyen Prof. Dr. Apak, şirketler için açıklanan destek paketlerinin hareketliliğin sağlanması için önemli olduğunu dile getirdi.

SAĞLIK VE TARIM SEKTÖRÜ ÖNEM KAZANDI

Normalleşme sürecine geçilmesiyle üretimin artacağına vurgu yapan Prof. Dr. Apak, 'Avrupa ülkeleri de yavaş yavaş normalleştiği için ihracat tekrar canlanacaktır. Sağlık ve tarım sektörleri ön plana çıkacaktır. Özellikle organik tarım önem kazanacak. Salgın döneminde siber güvenli ve dijitalleşme de dikkat çeken sektörlerin başında geliyor. Tabi bu süreçten ulaşım sektörü, kafe ve restoran grubu olumsuz etkilendi. Toparlanmak zaman alacaktır. Yaz geldi, iç turizmde hareketlenme olabilir ama insanlar genelde tatil bölgelerinde ev kiralamayı tercih ediyor. Tatil köylerinin talep alması ağustos ayını bulacaktır' diye konuştu.

'KREDİ DESTEK PAKETLERİ GEREKLİYDİ'

Açıklanan kredi destek paketlerinin çok yerinde ve gerekli olduğunu aktaran Prof. Dr. Apak, 'Kamu bankaları kampanyayı başlattı, özel bankalar da kredi destek paketlerini hayata geçirmelidir. Döviz kurlarını aşağı çekmek için ülkeye yabancı yatırımcı getirmeliyiz. Yabancı yatırımcıyı hukuki açıdan iç düzenlemeleri yaparak güvenceye almalıyız, risk ortamı olmamalı. Yabancı yatırımcı Türkiye'de 1 haftada şirket kuruyor ama mahkemelik olduğu zaman davalar 20-30 yıl sürüyor, düzenleme şart' ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN SANAYİ ALT YAPISI VAR'

Şirketlerin uzaktan çalışma metodunda başarılı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Apak, 'Türkiye buna hazırdı. Gençler evden çalışmaya daha hızlı adapte oldu. Kaynak ve katma değer yaratan sektörler Türkiye'nin geleceğine yön verecektir. Bu yılı yüzde 1'lik büyümeyle kapatırız. 2021'de herhangi bir felaket olmazsa yüzde 5-6'lık büyüme bekliyorum. Çünkü Türkiye'nin sanayi alt yapısı var, avantajımız var. Almanya'dan Çin'e kadar özel sektörün en büyük olduğu ülkelerden biriyiz. İhraç ettiğimiz ürünlerde markalaşmaya gittik, turizm gelirlerinde de ben seneye artış bekliyorum' dedi.

İSTANBU 'Türkiye 2021'de yüzde 6 büyür?

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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