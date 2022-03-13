İSTANBU-ESENLER'DE KARIN KEYFİNİ HALAY ÇEKEREK ÇIKARDILAR

ESENLER, İSTANBUL (DHA) - ESENLER'de mahalle sakinleri karın keyfini halay çekerek çıkardı. Esenler'in farklı noktalarından benzeri görüntüler kamera kayıtlarına yansıdı.

Esenler'de bir grup mahalle sakini, akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışını, Turgut Reis Parkı'nda halay çekerek kutladı. Müzik eşliğinde mahalleli kar üzerinde halay çekerek anın tadını yaşadı. Esenler'de bir çok noktada benzeri görüntüler kamera kayıtlarına yansıdı.