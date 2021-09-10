"Istanball Cup" basketbol turnuvası yarın başlayacak
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"Istanball Cup" basketbol turnuvası yarın başlayacak

'Istanball Cup' basketbol turnuvası yarın başlayacak
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Fenerbahçe Beko'nun organize ettiği uluslararası "Istanball Cup" basketbol turnuvası yarın başlayacak.

Fenerbahçe Beko'nun organize ettiği uluslararası "Istanball Cup" basketbol turnuvası yarın başlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek, Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra sarı-lacivertli basketbol takımının eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Sırbistan temsilcisi Partizan, Fransız ekibi Monaco ile Rusya'dan Unics Kazan'ın mücadele edeceği turnuvadaki maçlar, Tivibu Spor tarafından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Turnuvada yarın saat 17.00'de Partizan-Monaco, saat 20.00'de de Fenerbahçe Beko-Unics Kazan maçları yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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