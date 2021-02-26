Istan Bulls Esports yenilenmeye gidiyor!
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Istan Bulls Esports yenilenmeye gidiyor!

26.02.2021 12:15 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:20
Istan Bulls Esports yenilenmeye gidiyor!

Yeni dönem yeni takımlar yeni başarılar... Geçtiğimiz Ocak ayında PUBG Mobile kadrosunun duyurusunu yapan Istan Bulls Esports yeni sezon için yenilenmeye gideceğini duyurdu. Organizasyon duyuru paylaşımını üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Istan Bulls ekibi aktif olarak Sabotaj, FIFA ve PUBG Mobile oyunlarında mücadele veriyor.

Istan Bulls'da yeni dönem başlıyor başlığıyla paylaşılan gönderiye ise takipçiler büyük bir ilgiyle yaklaştı. Yeni dönemde yeni oyuncular, yeni oyunlar ve yeni bir yönetim ekibiyle başlamayı planlayan organizasyon başvuru formunu da ayrıca paylaştı.

Eğer siz de espor sektörüne adım atmak ve ilerleyen hayatınızda espor oyunculuğunu bir meslek haline getirmek istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. başvuru formunu doldurabilir ve kariyerinizde bu organizasyonda başlama fırsatına ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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