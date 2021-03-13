Istan Bulls Esports FIFA Pro Clubs kadrosuna yeni oyuncular kattı
13.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:21
Istan Bulls Esports Club (istanbullsgg) FIFA Pro Clubs kadrosunu yeni oyuncularla güçlendiriyor!
Yenilenme sürecine giden Istan Bulls Esports FIFA Pro Clubs kadrosunu güçlendiriyor. Kulübün FIFA Pro Clubs kadrosuna yeni oyuncular katılmaya devam ediyor.
Yakın dönemde yeni forma tanıtımı yapan ve bütün branşlarda yenilenmeye gideceğini duyuran kulüp yeni oyuncularını duyuruyor. Her oyuncu için ayrı ayrı paylaşım yapan kulüp, bu şekilde daha fazla etkileşim almayı hedefliyor gibi.
Istan Bulls Esports FIFA Pro Clubs Kadrosuna Katılan Yeni Oyuncular
Ruhat Demir
Ali Eren Özkaya
Volkan Kiraz
Şahin Kaygusuz
Atakan Tokunmaz
Renas Cirganis
Hamit Tüter
Kahan Kutluana
Kaynak: Playerbros