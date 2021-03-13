Istan Bulls Esports FIFA Pro Clubs kadrosuna yeni oyuncular kattı
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Istan Bulls Esports FIFA Pro Clubs kadrosuna yeni oyuncular kattı

13.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:21
Istan Bulls Esports FIFA Pro Clubs kadrosuna yeni oyuncular kattı

Istan Bulls Esports Club (istanbullsgg) FIFA Pro Clubs kadrosunu yeni oyuncularla güçlendiriyor!

Yenilenme sürecine giden Istan Bulls Esports FIFA Pro Clubs kadrosunu güçlendiriyor. Kulübün FIFA Pro Clubs kadrosuna yeni oyuncular katılmaya devam ediyor.

Yakın dönemde yeni forma tanıtımı yapan ve bütün branşlarda yenilenmeye gideceğini duyuran kulüp yeni oyuncularını duyuruyor. Her oyuncu için ayrı ayrı paylaşım yapan kulüp, bu şekilde daha fazla etkileşim almayı hedefliyor gibi.

Istan Bulls Esports FIFA Pro Clubs Kadrosuna  Katılan Yeni Oyuncular

Ruhat Demir

Ali Eren Özkaya

Volkan Kiraz

Şahin Kaygusuz

Atakan Tokunmaz

Renas Cirganis

Hamit Tüter

Kahan Kutluana

Kaynak: Playerbros

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