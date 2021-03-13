Istan Bulls Esports Club Valorant sahnesine giriş yaptı

Türkiye merkezli espor organizasyonu Istan Bulls Esports, Valorant kadrosunu duyurdu. Geçtiğimiz ay yeni formalarını tanıtan kulüp, artık Valorant espor arenasında mücadele edecek. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla Valorant kadrosu oyuncuları tanıtıldı.

Hatırlayacağınız üzere Istan Bulls Esports geçtiğimiz günlerde yeni sezon için yenilenmeye gideceğini duyurmuştu. Yeni dönemde tüm branşlarda bulunan takımların yenileneceği açıklanmıştı. Yeni dönemin ilk adımlarından biri olarak Valorant kadrosu kuruldu.

Kulübün yapılan paylaşımlarla oyuncular açıklandı. Her paylaşımda bir oyuncusunu duyuran ekip, taraftarlarını heyecanlandırdı. Kadronun ilk büyük turnuvasının VCT Challengers 2. Aşama olması bekleniyor. Bu süre zarfında diğer bölgesel turnuvalarda da boy göstermesi ön görülüyor.

Istan Bulls Esports Valorant Kadrosu

Erkan 'FushioN' Taşcıoğlu

Ahmet 'Wenaxy' Leventerler

Artun 'Ellan' Miran

Zafer 'UpXz' Günay

Recep 'Rewcep' Bayat

Kaynak: Playerbros