Istan Bulls Esports Club başvuruları başladı!
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Istan Bulls Esports Club başvuruları başladı!

Istan Bulls Esports Club başvuruları başladı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Başvurular son hızla devam ediyor!

Birçok oyunda mücadele eden espor organizasyonu Istan Bulls Esports Club başvuruları başladı. Organizasyon sosyal medya hesapları üzerinden başvuruların açıldığını 12 saat önce yaptığı paylaşımla takipçilerine duyurdu.

Eğer siz de Twitch üzerinde yayın yapıyorsanız ve bir espor organizasyonu altında kariyerinize devam etmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Yapmanız gereken tek şey Istan Bulls Esports Club'ın Discord sunucusuna katılmak. Sunucuya katıldıktan sonra "Yayıncı Başvuru" kısmından başvurunuzu yapabilirsiniz. Sonrasında yapmanız gereken şey ise çok basit: Arkanıza yaslanıp başvuruların sonuçlanmasını beklemek. Belki de geleceğin yeni yayıncı adayı siz olabilirsiniz, kim bilir?

Organizasyonun Discord sunucusuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Kaynak: Playerbros

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