İştahsız çocuğa güler yüzlü yemek sunun

02.11.2019 14:55

İştahsız çocukların iştahının nasıl artırılabileceği konusunda tavsiyelerde bulunan VM Medical Park Bursa Hastanesi Uzman Diyetisyeni Veysel Ciğerli, "Gıdalarla çocuğunuza farklı şekillerde sunum yaparak dikkatini çekin" dedi.

Çocuklarda görülen iştahsızlık probleminin ailelerin göz ardı etmemesi gereken bir durum olduğunu söyleyen Diyetisyen Veysel Ciğerli, psikolojik ya da fiziki sorunların iştahsızlığa sebep olabileceğine işaret ederek "Yapılan tetkikler sonucunda çocuğunuzun bir rahatsızlığı yoksa doğru zaman ve doğru gıdatercihi, bu durumu atlatmanızı kolaylaştıracaktır" diye konuştu.

Çocuklar için doğru zaman ve doğru tercih kuralının çok önemli olduğuna işaret eden Diyetisyen Ciğerli, iştahsız çocuklar için şu tavsiyelerde bulundu:

"Masallar eşliğinde keyifli bir sohbet edin ve çocuğunuzu beslenmenin önemli olduğuna inanmasını sağlayın.Gülen yüzlü yemekler, misket köfteden gözler, resim şeklindeki sebzeler, çiçek görünümünde yumurta gibi farklı sunumlarla ilgisini tabağına çekmeyi başarabilirsiniz. Sadece yemek saatlerinde sofrada bütün bir aile olarak yemek yenebileceğini aşılayın. Besinleri sunarken yavaş yavaş sevmediği gıdaları sevdiklerinin arasına ilave ederek başlayabilirsiniz. Yemekten önce ve yemek esnasında sıvı tüketiminin olmamasına özen gösterin. Midesi sıvı ile dolunca doygunluk hissi olacağından gıdaları tüketmesi zorlaşacaktır. Ana ve ara öğünlerini kaçırmamasına dikkat edin. Uyku öncesi ve sonrası saatleri değil daha neşeli olduğu saatlerde yemek yemesini sağlayın. Fazla porsiyonlardan uzak durun. Yemek hazırlarken size yardımcı olmasına izin verin ve onu da hazırlamaya dahil edin. Sofrada ona teşekkür ederek onurlandırın. Daha iştahla yemek yediğini göreceksiniz. Sırf çocuğunuz yemek yesin diye karşısına çizgi film açıp yemek yemesini sağlamayın. O zaman yemek yediğinin farkına varmayacaktır. Keyifle yemediği için de beslenme alışkanlıklarını kazanmasını engellemiş olursunuz. Sevmediği bir gıda varsa, ara ara yemek masasında o besini görmesini sağlayın. Her çocuğun beslenme alışkanlıklarının birbirinden farklı olduğunu unutmayın. Çocuğunuzu başka bir çocukla kıyaslamayın".

(İHA)

Kaynak: İHA