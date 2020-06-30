İSTAHED'den "okul çağı aşı uygulaması" açıklaması Açıklaması İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, yeni aşı şemasının aile hekimliklerinde uygulanabilirliğinin ancak Sağlık Bakanlığının bazı adımlar atması ile mümkün olacağını kaydetti.

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, yeni aşı şemasının aile hekimliklerinde uygulanabilirliğinin ancak Sağlık Bakanlığının bazı adımlar atması ile mümkün olacağını kaydetti.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığınca aşılama takviminde değişiklik yapıldığını hatırlattı.

Türkiye'de eksiksiz aşı uygulamasının tamamen aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının sırtına yüklendiğini savunan Demir, şunları aktardı:

"Buna rağmen çocukluk aşı oranlarımız açısından başarılı ülkeler arasındayız. Mevcut şartlarda eksiksiz ve sağlıklı aşı uygulamasının devamı ve sürdürülebilirliği açısından yeni aşı şemamızın aile hekimliklerinde uygulanabilirliği ancak Bakanlığın bazı adımlar atması ile mümkün olacaktır. Zira İstanbul'da 0-14 yaş arasındaki bilinen nüfusun 2,5 milyonun, Türkiye çapında ise 18 milyonun üstünde olduğunu, bir bebeğin 14 yaşına kadar sadece takvim aşılarına bakarsak 20 kez aşılandığını ve bunun için 10 kez aile sağlığı merkezine getirilmesi gerekeceğini, bunun dışında erişkin bağışıklamayı da işin içine kattığımızda aşılamanın tek başına aile sağlığı merkezlerinin iş yükünün büyük bölümünü alması gerektiği ortadadır."

Yeni aşı takviminin uygulanabilmesi için öneriler

İSTAHED Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, yeni aşı takviminin uygulanabilirliği için şu önerilerde bulundu:

"İstanbul'da 900 birim, ülke genelinde ise 3 bin 500'e yakın birimde aile sağlığı çalışanı yoktur. Bu eksikliğin sonuçları dikkate alınmalı, bu eksiklik hızla giderilmelidir. Birim başı 3 bin 600-3 bin 800 arasındaki kayıtlı nüfus hızla düşürülmelidir. Sağlıklı aşı depolanması için Bakanlık aile sağlığı merkezlerine ücretsiz aşı dolabı dağıtmalıdır ve soğuk zincir kırılmalarında kasıt yoksa çalışanlara sorumluluk yüklenmemelidir. Aşı tedariki aylık ya da 15 günlük periyotlarla değil haftalık yapılmalıdır. Aşıların ulaştırılması işi tüm ülkede kesinlikle ilçe sağlık müdürlüklerince yapılmalı, aile hekimliklerine bu iş bırakılmamalıdır.

Çocuklarına aşı yapılması için ailelere sorumluluk yüklenmeli, adli önlemler alınmalı, aşısız çocukların okul kayıtları engellenmelidir. Aşı reddi veya aşıya gelmeme gibi sorunlar kamunun sorunu olmalı, bu nedenle aile hekimliklerinin ücretlerinden performans kesintisi yapılmamalıdır. Aşıların yapılma aralıkları mevcut bilimsel verilere göre düzenlenmelidir. Aile hekimliğinde sözleşme dönemi sonrası eklenen işlere dair ek ödeme verilmelidir. Pandemi dönemine ait aile sağlığı merkezlerinin işleyişine dair önlemler ciddi bir şekilde ele alınmalıdır."

Kaynak: AA