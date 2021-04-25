İSTAD'tan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) Başkanı Sefer Karakoyunlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) Başkanı Sefer Karakoyunlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Karakoyunlu, yaptığı yazılı açıklamada, kararı kınayarak, şunları kaydetti:

"Soykırım iddialarını kabul eden ABD, önce 1905'ten 1920'ye kadar katledilen ve soykırıma uğrayan milyonlarca Türk'ün acılarını görmelidir. Ayrıca kendi tarihlerinde, Kızılderililere yapmış oldukları etnik ayrım 'soykırım'ı ve katlettikleri milyonlarca insanı hatırlamalıdır. Ermenistan ve destekçileri, 1905-1920 yılları arasında ve Hocalı'da işlenen soykırımın hesabını vermeden, kimseye hesap soramaz. 1992'de Hocalı'da yapılan soykırımın kanı daha kurumamışken, katliamın canlı şahitleri, gazileri hayattayken ABD'nin böyle bir densizliğe kalkışması kabul edilemez."

Karakoyunlu, insanlığa çok büyük acılar yaşatan 1. Dünya Savaşı sırasında cereyan eden 1915 olaylarına ilişkin adil bir çözümün yolunun, iki tarafın da görevlendireceği tarihçilerin bulgularıyla ortaya çıkacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz