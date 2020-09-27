İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Canlı'nın cenazesi Gümüşhane'ye gönderildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Canlı'nın cenazesi Gümüşhane'ye gönderildi

27.09.2020 14:39 | Son Güncelleme: 27.09.2020 14:42
İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Canlı'nın cenazesi Gümüşhane'ye gönderildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Mustafa Canlı, son yolculuğuna uğurlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Mustafa Canlı, son yolculuğuna uğurlandı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, merhum Canlı için bir yılı aşkın süredir görev yaptığı İSTAÇ'ın Şişli'deki Genel Müdürlük binasının önünde tören düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende dualar edildi.

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, taziye dileklerinde bulundu.

İmamoğlu, "Çok üzüntülüyüz. Bizim yol arkadaşımız, ağabeyimiz. Gerçekten iz bırakıp bu dünyadan göçen iyi bir aile babası. Ağabeyimizin bütün emanetleri bizimdir. Ailesi her şeyiyle bizimdir." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Canlı'nın cenazesi, şehirlerarası ambulansa konularak defnedilmek üzere memleketi Gümüşhane'ye gönderildi.

Mustafa Canlı'nın cenazesi, yarın Gümüşhane'de öğle namazını müteakip defnedilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Angela Merkel Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Ebru Şallı Hazal Kaya Özlem Yıldız İbrahim Tatlıses
Spor Babel Can Bartu Erol Bulut Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Ateş Ankara Saldırı Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Canlı'nın cenazesi Gümüşhane'ye gönderildi - Gümüşhane
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.9.2020 14:48:12. #1.14#
title