İşsizlikten sıkılan servis şoförü motorlu drift trike yaptı

İşsizlikten sıkılan servis şoförü motorlu drift trike yaptı Bisikletten motorlu drift trike tasarlayan Hikmet Eser: "Buna binmek uçakla yükseklere çıkmak gibi bir şey" Kahramanmaraş'ta servis şoförlüğü yapan bir kişi, bisikletten motorlu drift trike yaptı.

İşsizlikten sıkılan servis şoförü motorlu drift trike yaptı

Bisikletten motorlu drift trike tasarlayan Hikmet Eser:

"Buna binmek uçakla yükseklere çıkmak gibi bir şey"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta servis şoförlüğü yapan bir kişi, bisikletten motorlu drift trike yaptı.

Kahramanmaraş'ta 12 yıldır okul servis şoförlüğü yapan Hikmet Eser (45), okulların kapalı olması nedeniyle işsiz kalınca küçük bir tamir atölyesi açtı. Burada kendi çapında tamir ve bakım işleri yapan Eser, servisçiliğin olmadığı pandemi sürecinde bisiklet ve çapa motorundan drift trike motoru yaptı. Motoru, trafiğe kapalı alanlarda kullanan Eser, çok heyecan verici olduğunu söyledi.

Talep doğrultusunda seri üretime de geçebileceğini söyleyen Hikmet Eser, "Normalde öğrenci servisçiliği işi yapıyorum ama yaklaşık 1 yıldır işimiz olmadığı için boştayız. İşimiz olmadığı için burada bir hobi atölyesi kurduk kendimize. Burada aklınıza gelebilecek her şey var. Bu daha önce yapılmış bir motor ama biz kendimize de yapmak istedik. Biz biraz daha geliştirerekten biraz daha güçlü bir motor kullanarak 'drift trike' motoru yaptık. Bunun için bir bisikletin ön tarafını kullanarak tasarladık. Arka kısmına da çapa motorlarından bir motoru yerleştirdik. Koltuk ve teker ile bir motor oluşturduk. Bunu 2 ay uğraşıp hazır hale getirdik. Buna binmek uçakla yükseklere çıkmak gibi bir şey" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY