İşsizlik yüzde 13'e, işsizler 4.2 milyon kişiye yükseldi

Türkiye genelinde işsizlik, Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan Nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 9.6 düzeyinden, yüzde 13'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, işsiz sayısı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 116 bin kişi artarak 4 milyon 202 bin kişiye çıktı.



Kaynak: DHA

- İstanbul