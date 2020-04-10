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Türkiye, Ekonomi

İşsizlik yüzde 13.8, tarım dışı işsizlik yüzde 15.7

Türkiye genelinde işsizlik, Aralık, Ocak ve Şubat aylarını kapsayan Ocak döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.9 puan azalışla yüzde 13.8'e gerilerken, tarım dışı işsizlik de 1.1 puan azalışla yüzde 15.7'ye indi.

10.04.2020 10:21 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:21
İşsizlik yüzde 13.8, tarım dışı işsizlik yüzde 15.7
Türkiye genelinde işsizlik, Aralık, Ocak ve Şubat aylarını kapsayan Ocak döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.9 puan azalışla yüzde 13.8'e gerilerken, tarım dışı işsizlik de 1.1 puan azalışla yüzde 15.7'ye indi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişiye geriledi.

İstihdam edilenlerin sayısı Ocak döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 109 bin kişi artarak 27 milyon 266 bin kişiye çıkarken, istihdam oranı 0.5 puan azalış ile yüzde 44'e geriledi.Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 242 bin, inşaat sektöründe 68 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 257 bin, hizmet sektöründe ise 161 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16.0'ı tarım, yüzde 20.7'si sanayi, yüzde 5.2'si inşaat, yüzde 58.1'i ise hizmet sektöründe yer aldı.İşgücü Ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 196 bin kişi azalarak 31 milyon 629 bin kişiye, işgücüne katılma oranı 1.2 puanlık azalış ile yüzde 51'e geriledi.Ocak 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2.1 puan azalarak yüzde 31.0 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.6 puan azalarak yüzde 20.9 oldu.İşsizlik 15-64 yaş grubunda 0.9 puan azalışla yüzde 14.1'e tarım dışı işsizlik oranı ise 1.1 puanlık azalışla yüzde 15.8'e geriledi. Bu yaş grubunda istihdam oranı 0.4 puanlık azalışla yüzde 48.6'e işgücüne katılma oranı ise 1.1 puanlık azalışla yüzde 56.5'e düştü.Buna karşılık, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2.2 puan azalışla yüzde 24.5, istihdam oranı ise 0.2 puan azalarak yüzde 31.0 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 1.5 puanlık azalışla yüzde 41.1'e geriledi.

Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.2 puanlık artışla yüzde 25.7 düzeyine yükseldi. (Grafik - Tablo)


- İstanbul

Kaynak: DHA

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Şu an buradasınız: İşsizlik yüzde 13.8, tarım dışı işsizlik yüzde 15.7 - Ekonomi
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