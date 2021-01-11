İşsizlik yüzde 12.7'ye, istihdam yüzde 43.6'ya geriledi

Türkiye genelinde işsizlik, Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan Ekim döneminde yüzde 12.7'ye, istihdam da yüzde 43.6'ya geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Ekim döneminde 15 ve daha yukarı yaştaki işsizler, önceki yılın aynı dönemine göre 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişiye, işsizlik oranı da 0.7 puan azalış ile yüzde 12.7'ye geriledi. Bu dönemde tarım dışı işsizlik oranı 0.9 puanlık azalışla yüzde 14.8'e düştü.

Aynı dönemde istihdam edilenler de 896 bin kişi azalarak 27 milyon 447 bin kişiye, istihdam oranı da 2.3 puan azalışla yüzde 43.6'ya geriledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı