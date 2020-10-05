İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği bugün yatırılacak mı? Kısa çalışma ödeneği Eylül ayında verilecek mi?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği bugün yatırılacak mı? Kısa çalışma ödeneği Eylül ayında verilecek mi?

05.10.2020 11:28 | Son Güncelleme: 05.10.2020 11:33
İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği bugün yatırılacak mı? Kısa çalışma ödeneği Eylül ayında verilecek mi?

Pandemi sürecinde hem işverenler hem de çalışanlar için maddi rahatlama sağlayan kısa çalışma ödeneği bugün yatırılacak mı? Kısa çalışma ödeneği Eylül ayında verilecek mi? İşsizlik ve kısa çalışma ödeneğini kimler alabilir? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Koronavirüs sebebiyle işveren ve işçilerin mağdur olmaması için verilen işsizlik ve kıs açalışma ödeneği bu ayda devam edecek. Kısa çalışma ödeneği Eylül ayında verilecek mi? İşsizlik ve kısa çalışma ödeneğini kimler alabilir? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ EYLÜL AYINDA VERİLECEK Mİ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayı ödemeleri ile açıkamada bulundu. Selçuk,Eylül ayı ödemeleri 8-9 Ekim'de hesaplara aktarılacak. Ödemeler yine banka hesapları üzerinden T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını duyurdu.

İŞSİZLİK VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİ KİMLER ALABİLİR?

İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,

Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması),

İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması,

gerekmektedir.

Prim ödeme şartını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanların daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden varsa kalan süre kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödenir.

İlgili Haberler

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği başvurusu nasıl yapılır? Nakdi ücret desteği nedir?
Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği başvurusu nasıl yapılır? Nakdi ücret desteği nedir?
Tottenham - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Tottenham - Chelsea hangi kanalda, şifresiz canlı izlenecek mi?
Tottenham - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Tottenham - Chelsea hangi kanalda, şifresiz canlı izlenecek mi?
Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 28 Eylül EBA nasıl olacak? 2. hafta yüz yüze eğitim nasıl olacak?
Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 28 Eylül EBA nasıl olacak? 2. hafta yüz yüze eğitim nasıl olacak?
Haber Yorumları (3)
GÖNÜL: ayy şuan çok mutlu oldum geçen ay son diye biliyordum
Cevap Yaz Yayından Kaldır
FG: ne kadar daha böyle devam edecek
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ORÇU: bu ayda yırttık çok şükür
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ayhan Bilgen Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Şehrazat Seda Sayan Ebru Şallı
Spor Fatih Terim Mbaye Diagne Fırat Aydınus Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Daha Fazla Beşiktaş Azerbaycan Ermenistan Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği bugün yatırılacak mı? Kısa çalışma ödeneği Eylül ayında verilecek mi? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 12:02:30. #1.15#
title