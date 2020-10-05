İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği bugün yatırılacak mı? Kısa çalışma ödeneği Eylül ayında verilecek mi?

Pandemi sürecinde hem işverenler hem de çalışanlar için maddi rahatlama sağlayan kısa çalışma ödeneği bugün yatırılacak mı? Kısa çalışma ödeneği Eylül ayında verilecek mi? İşsizlik ve kısa çalışma ödeneğini kimler alabilir? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Koronavirüs sebebiyle işveren ve işçilerin mağdur olmaması için verilen işsizlik ve kıs açalışma ödeneği bu ayda devam edecek. Kısa çalışma ödeneği Eylül ayında verilecek mi? İşsizlik ve kısa çalışma ödeneğini kimler alabilir? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ EYLÜL AYINDA VERİLECEK Mİ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayı ödemeleri ile açıkamada bulundu. Selçuk,Eylül ayı ödemeleri 8-9 Ekim'de hesaplara aktarılacak. Ödemeler yine banka hesapları üzerinden T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını duyurdu.

İŞSİZLİK VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİ KİMLER ALABİLİR?

İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,

Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması),

İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması,

gerekmektedir.

Prim ödeme şartını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanların daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden varsa kalan süre kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödenir.