İşsizlik Şubat ayında yüzde 13.4'e yükseldi (2)
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İşsizlik Şubat ayında yüzde 13.4'e yükseldi (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
İşsizlik Şubat ayında yüzde 13.4'e yükseldi (2)

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik Şubat'ta aylık bazda 0.7 puanlık artış ile yüzde 13.4'e yükselirken, aynı dönemde istihdam oranı 0.1 puanlık azalış ile yüzde 43.4 düzeyine geriledi.

Son Dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı şubat ayında 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu
Son Dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı şubat ayında 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik Şubat'ta aylık bazda 0.7 puanlık artış ile yüzde 13.4'e yükselirken, aynı dönemde istihdam oranı 0.1 puanlık azalış ile yüzde 43.4 düzeyine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, bu dönemde işsizler 250 bin kişi artışla 4 milyon 236 bin kişiye yükselirken, aynı dönemde İstihdam edilenler 22 bin kişi azalarak 27 milyon 477 bin kişiye geriledi.Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı da yıllık bazda 0.6 puan artarak yüzde 14.1'e, işsizler de 206 bin kişi artarak 4 milyon 445 bin kişiye yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmamış istihdam oranı da aynı dönemde 0.7 puan azalarak yüzde 42.9'a gerilerken, İstihdam edilenler 69 bin kişi artarak 27 milyon 150 bin kişiye yükseldi.Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı aylık bazda 1.2 puan azalarak yüzde 28.3'e geriledi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19.8, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 22.5 olarak gerçekleşti.TÜİK verilerine göre 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik aylık bazda 0.4 puanlık artışla yüzde 26.9'a yükselirken, istihdam oranı 0.3 puan azalışla yüzde 28.1'e geriledi. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı da aynı dönemde 0.1 puan azalarak yüzde 38.5'e geriledi.Şubat ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 52 bin kişi, sanayi sektöründe 166 bin kişi azalırken inşaat sektöründe 37 bin kişi, hizmet sektöründe 157 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17.4'ü tarım, yüzde 20.8'i sanayi, yüzde 6.0'sı inşaat, yüzde 55.8'i ise hizmet sektöründe yer aldı. (Grafik - Tablo)

 


- Ayrıntılar
İşsizlik Şubat ayında yüzde 13.4'e yükseldi (2)
İşsizlik Şubat ayında yüzde 13.4'e yükseldi (2)
İşsizlik Şubat ayında yüzde 13.4'e yükseldi (2)
İşsizlik Şubat ayında yüzde 13.4'e yükseldi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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