"İşsizlik Sigortası Fonu işveren primlerinin iki katına çıkacağı" haberleri Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, bugün bazı ajanslar ile basın organlarına yansıyan "İşsizlik Sigortası Fonu işveren primlerinin iki katına çıkacağı" yönündeki haberlerin sanayi kesiminde üzüntü ve tedirginlik oluşturduğunu ifade etti.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, bugün bazı ajanslar ile basın organlarına yansıyan "İşsizlik Sigortası Fonu işveren primlerinin iki katına çıkacağı" yönündeki haberlerin sanayi kesiminde üzüntü ve tedirginlik oluşturduğunu ifade etti.

Ekonominin kırılgan bir dönemden geçtiğini, birçok şeyin derinden değişime uğradığını belirten Kesikbaş, "Çalışanıyla-işvereniyle herkesin işine sıkı sıkı sarıldığı, sürekliliği sağlamak için birlikteliğin arttığı bu salgın günlerinde işgücü maliyetlerinin arttırılması sanayicimizi etkileyecektir. Çünkü biz ülkemize seven üreticiler olarak istihdamın azalta işsizliği arttıran uygulamaların hayata geçirilmeyeceğine inanıyoruz" dedi.

Hükümetin elindeki tüm kaynaklarla ve canla başla istihdamı artırmak için teşvik mekanizmalarını hayata geçirdiğini, bunun memnuniyet verici olduğuna değinen Kesikbaş, "Tüm bunlar yapılırken, devletimiz reel sektör başta olmak üzere üretenlerle kenetlenmişken istihdam maliyetlerinin artırılması sanayimizi ve sanayicimizi zor duruma sokacaktır. Başta Cumhurbaşkanımızdan ve hükümetimizden işgücü maliyetlerinin artırılması yerine üretime olan desteklerin arttırılması beklemekteyiz" diye açıkladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA