İşsizlik Rakamlarının Yankıları

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Ağustosta döviz kurlarındaki ani yükselişin yarattığı tedirginliğin istihdama da yansıdığını ve işsizlik oranlarının artış eğiliminin devam ettiğini görüyoruz. Ekonomiyi dengeleme önlemleriyle bu durumun aşılacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Ağustos ayında işsizlik oranının geçen yılın aynı ayına göre 0,5 puan artışla yüzde 11,1 olarak gerçekleştiğini anımsatan Zeytinoğlu, "Ağustosta döviz kurlarındaki ani yükselişin yarattığı tedirginliğin istihdama da yansıdığını ve işsizlik oranlarının artış eğiliminin devam ettiğini görüyoruz. Ekonomiyi dengeleme önlemleriyle bu durumun aşılacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, ağustos ayında geçen yıla göre iş gücüne katılımın 756 bin kişi arttığını, istihdam edilenlerin sayısının da 490 bin kişi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İstihdam edilenlerin yüzde 19,4'ü tarım, yüzde 19,5'i sanayi, yüzde 7,1'i inşaat ve yüzde 54'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,3 puan, inşaat sektörünün payı 0,8 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,6 puan, hizmet sektörünün payı 1,4 puan arttı."

Ekim ayı bütçe gerçekleşmeleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan ekim ayı bütçe gerçekleşmelerine de değinin Zeytinoğlu, ekimde bütçe gelirlerinin yüzde 17,6 oranında artarak 62,1 milyar lira, bütçe giderlerinin de yüzde 20,2 oranında artarak 67,5 milyar lira olarak gerçekleştiğini ve bütçenin 5,4 milyar lira açık verdiğini hatırlattı.

Zeytinoğlu, bütçe açıklarının finansman yapısını bozduğunu düşündüklerini aktararak, "Her zaman olduğu gibi denk bütçeyi savunuyoruz. Aynı şekilde burada da alınan gelir artırıcı önlemlerin sonuç vereceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.