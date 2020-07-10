İşsizlik rakamları kaç oldu? Türkiye'de işsizlik oranı kaç? İşsizlik Nisan'da yüzde kaç oldu?
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İşsizlik rakamları kaç oldu? Türkiye'de işsizlik oranı kaç? İşsizlik Nisan'da yüzde kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Peki, işsizlik Nisan'da yüzde yüzde kaç oldu? İşsizlik rakamları kaç oldu? Türkiye'de işsizlik oranı kaç? İşsizlik

İşsizlik rakamları kaç oldu? Türkiye'de işsizlik oranı kaç? İşsizlik Nisan'da yüzde kaç oldu?
10.07.2020 11:09 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:13

TÜİK, nisan dönemine ait işsizlik rakamlarını açıkladı. Koronavirüs salgını nedeniyle izolasyonun en yoğun olduğu dönem olan Nisan dönemindek, rakamlar merak edildi. İşsizlik rakamları kaç oldu? Türkiye'de işsizlik oranı kaç? İşsizlik Nisan'da yüzde kaç oldu?

İŞSİZLİK RAKAMLARI KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 nisan dönemi işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 427 bin kişi azalarak 3 milyon 775 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,2 puanlık azalış ile yüzde 12,8 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,1 puanlık azalış ile yüzde 14,9 oldu.

İŞSİZLİK NİSAN'DA YÜZDE KAÇ OLDU?

İş gücü 2020 yılı nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 milyon 13 bin kişi azalarak 29 milyon 388 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 5,7 puanlık azalış ile yüzde 47,2 olarak gerçekleşti.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 28,7

Nisan 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,5 puan azalarak yüzde 28,7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,8 puan azalarak yüzde 17,3 oldu.

İşsizlik rakamları kaç oldu? Türkiye'de işsizlik oranı kaç? İşsizlik Nisan'da yüzde kaç oldu?

25-64 YAŞ GRUBUNDA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 13,1

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan azalışla yüzde 13,1, tarım dışı işsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 15,0 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 5,1 puanlık azalışla yüzde 45,5, işgücüne katılma oranı ise 6 puanlık azalışla yüzde 52,4 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 24,4

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,2 puanlık artışla yüzde 24,4, istihdam oranı ise 7 puan azalarak yüzde 26,1 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 8,6 puanlık azalışla yüzde 34,5 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,7 puanlık artışla yüzde 29,1 seviyesinde gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 13,8 OLDU

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,7 puan artarak yüzde 13,8 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 76 bin kişi artarak 4 milyon 80 bin kişi olarak gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 1,6 puan azalarak yüzde 41,0 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 968 bin kişi azalarak 25 milyon 541 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 1,5 puan azalarak yüzde 47,5 oldu. İş gücüne katılan sayısı 893 bin kişi azalarak 29 milyon 620 bin kişi olarak tahmin edildi. Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 34 bin kişi, sanayi sektöründe 164 bin kişi, inşaat sektöründe 123 bin kişi, hizmet sektöründe 647 bin kişi azaldı.

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