İşsizlik rakamları açıklandı! TÜİK İşsizlik verileri neler?

Türkiye İstatistik Kurumunun "İşgücü İstatistikleri 2020" verilerine göre, ülke genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2019'a kıyasla 408 bin kişi azalarak 4 milyon 61 bin kişi oldu. TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı, 2020 yılında işsizlik oranı 0,5 puan azalarak 13,2 olmuştur. TÜİK İşsizlik verileri neler? İşte detaylar haberimzide...

İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI! TÜİK İŞSİZLİK RAKAMLARI

TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı, 2020 yılında işsizlik oranı 0,5 puan azalarak 13,2 olmuştur.

Hanehalkı İşgücü Araştırması'nda, bu yıl ocaktan itibaren, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile eş zamanlı olarak, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 19. Çalışma İstatistikçileri Konferansı (ICLS) kararlarına ve ilgili AB tüzüğüne uyum sağlamak amacıyla yeni düzenlemelere geçilmişti. Belirtilen düzenlemelere ilişkin sonuçlar ilk defa Ocak 2021 haber bülteniyle birlikte kamuoyuyla paylaşılırken, 2020 yıllık sonuçları eski tanım ve kavramlar dikkate alınarak hesaplandı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsizler 2020 yılında bir önceki yıla göre 408 bin kişi azalarak 4 milyon 61 bin kişiye, işsizlik de 0.5 puanlık azalış ile yüzde 13.2'ye geriledi. Aynı dönemde, istihdam edilenler 1 milyon 268 bin kişi azalarak 26 milyon 812 bin kişiye, istihdam oranı da 2.9 puanlık azalışla yüzde 42.8'e geriledi.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, işgücü 2020 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 676 bin kişi azalarak 30 milyon 873 bin kişiye, işgücüne katılma oranı ise 3.7 puanlık azalış ile yüzde 49.3'e düştü.

TÜİK İŞSİZLİK RAKAMLARI

İstihdam oranı yüzde 42,8 oldu;

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 268 bin kişi azalarak 26 milyon 812 bin kişi, istihdam oranı ise 2,9 puanlık azalış ile yüzde 42,8 oldu.

İş gücüne katılma oranı yüzde 49,3 olarak gerçekleşti;

İş gücü 2020 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 676 bin kişi azalarak 30 milyon 873 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 3,7 puanlık azalış ile yüzde 49,3 olarak gerçekleşti.

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı yüzde 13,4, istihdam oranı yüzde 47,5 oldu;

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,6 puan azalışla yüzde 13,4, tarım dışı işsizlik oranı ise 0,7 puanlık azalışla yüzde 15,4 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 2,8 puanlık azalışla yüzde 47,5, iş gücüne katılma oranı ise 3,6 puanlık azalışla yüzde 54,9 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 25,3;

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,1 puan azalarak yüzde 25,3, istihdam oranı ise 3,9 puan azalarak yüzde 29,2 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 5,3 puanlık azalışla yüzde 39,1 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yıla göre 2,3 puanlık artışla yüzde 28,3 seviyesinde gerçekleşti.