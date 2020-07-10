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İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik oranı 2020 nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puanlık azalış yüzde 12,8 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik rakamları açıklandı
10.07.2020 10:09 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:12

İşsizlik oranı 2020 nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puanlık azalış yüzde 12,8 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 nisan dönemi işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 427 bin kişi azalarak 3 milyon 775 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,2 puanlık azalış ile yüzde 12,8 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,1 puanlık azalış ile yüzde 14,9 oldu.

İstihdam oranı yüzde 41,1 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 585 bin kişi azalarak 25 milyon 614 bin kişi, istihdam oranı ise 4,9 puanlık azalış ile yüzde 41,1 oldu. Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 491 bin, sanayi sektöründe 209 bin, inşaat sektöründe 361 bin, hizmet sektöründe 1 milyon 524 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,5'i tarım, yüzde 20,9'u sanayi, yüzde 4,9'u inşaat, yüzde 56,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücüne katılma oranı yüzde 47,2 olarak gerçekleşti

İşgücü 2020 yılı nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 milyon 13 bin kişi azalarak 29 milyon 388 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 5,7 puanlık azalış ile yüzde 47,2 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 28,7 oldu

Nisan 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,5 puan azalarak yüzde 28,7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,8 puan azalarak yüzde 17,3 oldu.

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı yüzde 13,1, istihdam oranı yüzde 45,5 oldu

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan azalışla yüzde 13,1, tarım dışı işsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 15,0 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 5,1 puanlık azalışla yüzde 45,5, işgücüne katılma oranı ise 6 puanlık azalışla yüzde 52,4 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 24,4, istihdam oranı yüzde 26,1 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,2 puanlık artışla yüzde 24,4, istihdam oranı ise 7 puan azalarak yüzde 26,1 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 8,6 puanlık azalışla yüzde 34,5 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,7 puanlık artışla yüzde 29,1 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 13,8, istihdam oranı yüzde 41,0 oldu

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,7 puan artarak yüzde 13,8 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 76 bin kişi artarak 4 milyon 80 bin kişi olarak gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 1,6 puan azalarak yüzde 41,0 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 968 bin kişi azalarak 25 milyon 541 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 1,5 puan azalarak yüzde 47,5 oldu. İşgücüne katılan sayısı 893 bin kişi azalarak 29 milyon 620 bin kişi olarak tahmin edildi. Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 34 bin kişi, sanayi sektöründe 164 bin kişi, inşaat sektöründe 123 bin kişi, hizmet sektöründe 647 bin kişi azaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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