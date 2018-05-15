İşsizlik Rakamları

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, şubat ayında yüzde 10,6'ya gerileyen işsizlik oranının memnuniyet verici olduğunu belirterek, istihdama yönelik devam eden teşviklerle ve sezonsal etkilerle işsizliğin tek haneye inebileceğini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı şubat ayı işsizlik oranının, bir önceki aya göre 0,2 puan, geçen yılın aynı ayına göre ise 2 puan gerilediğine dikkati çekerek, işsizlik oranında bir yıl öncesine göre oldukça güçlü bir iyileşme olduğunu belirtti.

İşsizlik oranının aşağı çekilmesinde güçlü büyüme ve istihdama yönelik teşviklerin yansımalarını gördüklerini kaydeden Zeytinoğlu, "Şubat ayında istihdam edilen kişi sayısı 1 milyon 210 bin kişi arttı. Bir önceki yıl ise 2016'ya göre bu sayı sadece 411 bin kişiydi. Şubat ayında yüzde 10,6'ya gerileyen işsizlik oranının memnuniyet verici olarak görüyoruz. İstihdama yönelik devam eden teşviklerle ve sezonsal etkilerle işsizliğin tek haneye inebileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi sektöründe istihdam payının arttığını vurgulayan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"İstihdam edilenlerin yüze 17,7'sinin tarım, yüzde 20'sinin sanayi, yüzde 7'sinin inşaat ve yüzde 55,3'ünün hizmetler sektöründe yer aldığını görüyoruz. Sektörler arasında, sanayi sektörünün payı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 0,5 puan ile en yüksek artışı sağladı. Burada sanayi sektöründe yaratılan istihdam artışını sürdürülebilirliği açısından çok önemsiyoruz."

Zeytinoğlu, genç nüfustaki işsizlik oranının geçen yılın aynı dönemine göre 4,3 puan gerileyerek yüzde 19'a düşmesini olumlu karşıladıklarını belirtti.

Nisan ayında bütçe gelirleri giderlerden fazla arttı

Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan nisan ayı bütçe rakamlarını da değerlendiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Nisan ayında bütçe gelirlerimiz giderlerden fazla artmasına rağmen bütçe 2,7 milyar lira açık verdi. Nisanda bütçe gelirlerine vergi gelirlerinden önemli katkı geldiğini görüyoruz. Başbakanımız tarafından açıklanan yeni destek paketindeki vergi yapılandırılması ile önümüzdeki dönemde bütçe gelirleri daha da artabilir. Giderler tarafında ise enflasyona yakın artışlar olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.